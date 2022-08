Carola Puddu di Amici si è fatta male/ Infortunio alla spalla: come sta? Fan preoccupati

Infortunio per Carola Puddu: problema alla spalla per la ballerina di Amici

È bastato uno scatto pubblicato su Twitter per allarmare i fan. La protagonista è Carola Puddu, ballerina molto apprezzata dell’ultima edizione di Amici, che nelle ultime ore ha twittato una sua foto durante le prove, mostrandosi con volto provato e spalla coperta da cerotti sportivi. Un’immagine che suggerisce un infortunio per la ballerina, cosa da lei poi confermata attraverso la frase che la accompagna: “Scapola instabile ma ci stiamo lavorando“.

Problemi alla scapola, dunque, per Carola Puddu che in queste settimane è impegnatissima in sala prove. Non sono mancati i commenti dei fan della ballerina, preoccupati soprattutto dall’occhio lucido che si intravede nella foto. C’è chi infatti le scrive e la incoraggia: “Ha l’occhio lucido, amore mio forza, forza, supererai anche questa“.

Ricordiamo che Carola Puddu è stata una delle grandi protagoniste di Amici 21 ma non è purtroppo arrivata alla finale. Allieva di Alessandra Celentano, è ancora lei a seguirla spesso nel suo percorso formativo e nella carriera appena iniziata. Proprio Carola, in un’intervista rilasciata a Lorella Cuccarini sul suo canale Youtube, ha rivelato: “Alessandra Celentano mi ha sgridato tante volte, mi voleva bene, penso ci sia una stima reciproca. Però quando c’era da sgridarmi…In sala mi ha sgridato tante volte, va bene così. Mi ha insegnato a non sottovalutarmi. Adesso lavorerò ancora con lei e lei verrà a vedermi. A me piace quando viene. Mi mette l’ansia benefica, una che ha investito tanto tempo e dedizione su di te, ci tiene. E tu ci tieni a farle vedere i passi avanti”.

Scapola instabile ma ci stiamo lavorando 💪🏼 pic.twitter.com/OKDLLzIKT7 — Carola Puddu (@alorac_22) August 29, 2022













