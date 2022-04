Carola Puddu e Luigi Strangis, amore o amicizia ad Amici?/ Le parole di lei…

Carola Puddu e Luigi Strangis, dall’amicizia all’amore dopo Amici 21?

Carola Puddu e Luigi Strangis sono stati tra i primi allievi di Amici 21 ad avvicinarsi facendo sognare i fans. Luigi, inizialmente, non ha nascosto il proprio interesse per la ballerina che, per paura, ha provato ad alzare dei paletti mettendo la danza al primo posto. Giorno dopo giorno, i due si sono conosciuti sempre di più fino a decidere insieme di restare amici. Un rapporto che, con i mesi, è cresciuto ed è diventato sempre più forte. Luigi, per Carola, è sempre stato un punto di riferimento anche se non sono mancati i momenti difficili fatti di discussioni e giorni interi senza parlarsi. Negli ultimi giorni, però, tra i due, tutto era tornato tranquillo.

L’amore vero come quello di Serena e Albe non è nato, almeno non davanti alle telecamere di Amici 21. Tra Carola e Luigi c’è un affetto forte, sincero e profondo come hanno dimostrato entrambi poco prima che la ballerina lasciasse definitivamente la scuola di Maria De Filippi. Alcuni legami nati ad Amici diventano sempre più importante nella vita di tutti i giorni. Sarà così anche per Carola e Luigi?

Carola Puddu e Luigi Strangis dopo Amici 21

Cosa accadrà tra Carola Puddu e Luigi Strangis dopo Amici 21? La ballerina che oggi, sabato 23 aprile, è ospite di Verissimo, prima di lasciare la scuola ha chiesto a Luigi di vincere per lei, ma si è anche dichiarata. Prima di tornare a casa, infatti, la ballerina ha trovato il coraggio per aprire il proprio cuore e svelare i propri sentimenti a Luigi. “Quando dicevo che non ti capivo, in realtà era tutto inaspettato perché mai mi sarei immaginata di poter innamorarmi o comunque attaccarmi, perché l’innamoramento, non avendolo vissuto, era più una cosa mentale. Capito? Sei bello”, ha detto la ballerina durante gli ultimi istanti trascorsi in casetta con Luigi.

Parole importanti quelle della ballerina che hanno entusiasmato i fan che, da settembre, hanno sempre fatto il tifo per la coppia e che oggi tornano a sperare che tra i due possa nascere qualcosa al termine di Amici. Andrà davvero così? Solo il tempo ha la risposta.













