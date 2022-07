Carola Puddu “ho rischiato di non ballare più”/ “Rinata grazie ad Amici. Con Luigi? “Solo amicizia…”

Carola Puddu: “Grazie ad Amici la mia carriera è ripartita…”

“Amici mi ha donato una seconda vita”, ha confessato Carola Puddu, una delle ballerine più amate dell’ultima edizione di Amici, in una lunga intervista per Di Più Tv. Durante il programma la ballerina classica, grazie alla sua dolcezza e pacatezza, ha saputo raggiungere il cuore di molti telespettatori e, pur non arrivando alla finale del programma, ha raggiunto molto successo. A soli vent’anni infatti sta per debuttare a Roma nello spettacolare dramma “Giulietta e Romeo” in programmazione a Ottobre al teatro Brancaccio di Roma, lei interpreterà proprio Giulietta mentre Romeo sarà il partner Paolo Barbonaglia.

Amici 21, Luigi Strangis e LDA si mostrano insieme sui social/ Fan in visibilio…

Durante l’intervista la ragazza di origini sarde ha svelato come la sua vita e carriera sia stato un susseguirsi continuo di “successi e cadute”. Era il 2018, Carola ballava in Francia da 8 anni, all’Opéra di Parigi quando, per un incidente, si strappa un tendine rischiando così di distruggere il sogno della vita, e non poter più ballare. La carriera la continua poi in Canada, presa al National Ballet School di Toronto, a causa del Covid però l’opportunità non va in porto. Poi arriva la svolta: vede la pubblicità dei provini per Amici e da li riaffiora la speranza: “Ci ho provato senza sapere bene cosa mi sarei aspettata e, colpo di fortuna, mi presero. Grazie ad Amici la mia carriera è ripartita”, ha detto.

Carola Puddu: "Storia d'amore con Luigi ad Amici? Mai esistita"/ "Non c'è stato nulla". E su LDA…

La vita di Carola Puddu: i genitori, l’appartamento a Roma e la storia con Luigi Strangis

Durante l’intervista Carola Puddu ha raccontato come la passione e determinazione per la danza derivi dall’insegnamento dei genitori: da Papà Nicola, banchiere di giorno e chitarrista la sera, ha preso il lato artistico, da mamma Daniela invece ha imparato il rigore e la disciplina: “Lei mi ha spronato a guardare sempre avanti, da bambina quando non volevo andare a danza lei mi portava in sala prove di peso”, ha raccontato. Anche se piccola, Carola è già abituata a vivere sola, ora vive in un appartamento a Roma dove conduce una vita normale, in autonomia: “Visito i musei faccio acquisti nelle botteghe”, insomma una vita da 20enne normale.

Sanremo 2023, Luigi Strangis in gara?/ Spunta il duetto con Alex Wyse

Casa, lavoro dei sogni, sembra tutto perfetto, ciò che manca è solo una storia d’amore. Con Luigi Strangis, vincitore di Amici21, la storia non è andata in porto: “Quella che ho vissuto con Luigi è stata una storia d’amore che in realtà non è esistita”, ha detto la ballerina sottolineando come sia dentro che fuori dal programma non ci sia mai stato niente di concreto. “Siamo rimasti amici, la mia vita ora va avanti”, ha concluso. Per i progetti del futuro invece ama definirsi una nomade: “A volte voglia di partire e andare sola lontano, forse in Australia”, ha detto concludendo l’intervista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA