Carola Puddu: “Ho vissuto metà vita a Parigi, ho 2 famiglie”/ “Amici 21? Stupendo…”

Carola Puddu, allieva di Amici 21 eliminata al termine del serale di sabato 16 aprile 2022, è intervenuta ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio del 23 aprile. La ragazza ha raccontato la forza dell’impatto generato dal ritorno alla vita reale, dopo sette mesi trascorsi al chiuso, nella casetta del talent show “Amici” presentato da Maria De Filippi: “È stato pazzesco rivedere i palazzi, le auto e le persone muoversi… Cose scontate, che in realtà non lo sono”.

Carola Puddu ha iniziato a ballare all’età di 4 anni: “Ogni giorno mia zia mi faceva ballare, fino a quando i miei genitori mi hanno iscritto a una scuola di danza a Cagliari. Tutti i giorni avevo allenamento e a 9 anni sono andata a vivere a Parigi da sola. Ero in un internato, mentre il fine settimana mi ospitava una famiglia d’accoglienza, che oggi è la mia seconda famiglia. Certo, andarsene di casa così piccola non è stato semplice: sentivo la mancanza della mia famiglia italiana, ma avrei sofferto di più se non ci fosse stata la mia famiglia francese, che non mi ha mai fatto mancare niente. Ero impegnata, avevo danza e scuola tutto il giorno, quindi non avevo tanto tempo per pensare alla mia famiglia d’origine”.

CAROLA PUDDU: “AMICI? MI È PIACIUTO TANTISSIMO”

Ad “Amici” a un certo punto Carola Puddu ha vissuto un periodo complicato: “Avevo un infortunio fisico al polpaccio, sono stata ferma diciotto giorni. Se non ballo, è come se la mia giornata non avesse un senso. In più, c’erano varie cose che mi hanno un po’ distratto. C’erano litigi, dinamiche, di cui ho un po’ risentito”.

L’esperienza della scuola di Amici “mi è piaciuta tantissimo, perché ho imparato davvero tantissimo, anche dal punto di vista umano. Ci sarà sempre la persona con cui vai più d’accordo e quella con cui vai meno d’accordo, però è importante imparare a convivere”.

