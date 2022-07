Carola Puddu è una delle ballerine più amate di Amci 21, talent show condotto da Maria De Filippi. Le sue esibizioni insieme al collega Michele Esposito hanno emozionato il pubblico che li ha amati e che sperava di vederli ballare di nuovo insieme. I due talentuosi allievi si sono distinti nel programma per la loro bravura ed espressività.

Entrambi alunni di Alessandra Celentano, Carola Puddu e Michele Esposito hanno ballato insieme in occasione del serale lasciando il segno tra gli spettatori. La bella ballerina, dopo la sua eliminazione dal talent, è stata scelta come protagonista nello spettacolo Giulietta e Romeo del Balletto di Roma. La sua bravura e simpatia gli è valsa la stima dei suoi colleghi ma anche un futuro tutti in crescita.

Carola Puddu annuncia: “Tornerò a ballare con Michele”

Carola Puddu ha annunciato a sorpresa quello che i fan volevano da tempo, ovvero che tornasse ad esibirsi con Michele Esposito. Proprio l’ex ballerina di Amici 21 ha deciso di rivelarlo sui social, svelando in quale occasione e quando balleranno insieme: “Con grande gioia finalmente vi posso annunciare che tornerò a ballare insieme a Michele il 27 agosto a Cervia. Balleremo al gala in onore di Carla Fracci. Grazie a Kledi per averci invitati”.

Dunque, i due ballerini torneranno ad esibirsi insieme il 27 agosto a Cervia e in un’occasione davvero speciale: in onore di Carla Fracci. Insomma, i due ex alunni di Alessandra Celentano regaleranno nuove emozioni al pubblico che ormai li conosce per il loro indiscutibile talento. La notizia è stata accolta con calore e gioia dai fan, che seguono il loro percorso dai banchi del talent show. Intanto, tra qualche mese Carola Puddu sarà pronta a debuttare nello spettacolo del Balletto di Roma in cui danzerà nelle vesti di Giulietta, la struggente e famosa tragedia dello scrittore William Shakespeare.

