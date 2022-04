Carola Puddu premiata dopo Amici 21/ “Il talent mi ha dato consapevolezza”

Amici 21, Carola Puddu torna a raccontarsi: l’intervista a Verissimo

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, l’eliminata al sesto serale del talent, Carola Puddu, torna a raccontarsi in tv e l’occasione è la sua ospitata nel salottino di Verissimo. In occasione della sua partecipazione al format del sabato pomeriggio, Carola si racconta in toto come giovane sognatrice della sua età e danzatrice con anni di studi matti e disperatissimi della danza alle spalle.

CAROLA PUDDU E LUIGI STRANGIS, AMORE O AMICIZIA AD AMICI 21?/ "Legame profondo..."

Ha conquistato i telespettatori di Canale 5 prendendo parte al team capeggiato da Alessandra Celentano, la sua mentore, e Rudy Zerbi, al serale di Amici 21, dove si è cimentata alle prese di coreografie dai diversi stili, al fine di dimostrare la sua versatilità nel ballo, fino alla sua eliminazione dal talent, avvenuta al termine del ballottaggio del quinto serale -che la vedeva schierata contro Dario Schirone. A decretare l’uscita dell’ospite di Verissimo, sono stati i 3 giudici adibiti al serale per le votazioni, Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, finiti in questi giorni nel mirino delle contestazioni social dei telespettatori che avrebbero voluta vedere salvarsi la pupilla della Celentano, al talent. Tuttavia, poco dopo la sua eliminazione dal talent, Carola è stata premiata dalla produzione dello show con il premio Marlù del valore di 7mila euro, che lei potrà investire per proseguire gli studi della danza.

Carola Puddu: "Ho vissuto metà vita a Parigi, ho 2 famiglie"/ "Amici 21? Stupendo..."

Carola Puddu debutta a teatro

A margine della sua eliminazione da Amici 21, l’ospite a Verissimo, Carola Puddu, ha rilasciato un commento a caldo, visibilmente commossa rispetto al percorso formativo intrapreso al talent di Maria De Filippi: “Stasera mi sono sentita proprio bene mentre ballavo, perché ho pensato che ormai non avevo niente da perdere”. Nel frattempo, così come mostrato nel daytime di Amici 21 da Alessandra Celentano in sua presenza, Carola è stata scelta dalla direzione del Teatro Olimpico di Roma per il ruolo di protagonista dello spettacolo teatrale Giulietta e Romeo. Un ruolo importante a teatro, che rende Alessandra Celentano fiera della sua pupilla.

LEGGI ANCHE:

Amici 21 Carola Puddu, la Celentano:"Per te un ruolo importante"/ Prima ballerina nelle vesti di Giulietta

© RIPRODUZIONE RISERVATA