Carola Puddu si è innamorata di Luigi Stagis ad Amici 21?/ “È davvero importante”

Durante la puntata di ieri di Verissimo una degli ospiti del pomeriggio di Canale 5 è stata Carola Puddu che ha raccontato a Silvia Toffanin la sua esperienza all’interno della scuola di Amici ad una settimana di distanza dalla sua eliminazione. Prima di essere eliminata la ragazza ha scoperto di essere stata scelta dal coreografo Fabrizio Monteverde per l’interpretazione di Giulietta nel musical ispirato alla tragedia di William Shakespeare.

Ai microfoni di Silvia Toffanin la ballerina ha raccontato la sua esperienza a Parigi, dove si è trasferita quando aveva 9 anni fino all’età di 18 per studiare danza: “Vivevo in un internato durante la settimana e poi nel fine settimana andavo in una famiglia d’accoglienza che oggi è la mia seconda famiglia, è la mia famiglia francese. Fortunatamente la mia seconda famiglia mi ha fatto sentire subito parte della famiglia, perciò si, sentito la mancanza della mia famiglia italiana, ma l’avrei sentita di più se non ci fossero stati loro al mio fianco”.

Carola Puddu è innamorata di Luigi Stagis?

Per Carola Puddu non sono mancate le domande in merito a Luigi Stangis con cui aveva stretto un legame molto forte all’interno della scuola: “È un legame molto speciale e profondo. Lui sa tutto di me. Mi fa stare bene, tranquilla. Mi mette leggerezza e spensieratezza”. Alla domanda se i due ragazzi siano innamorati la ballerina ha ammesso: “Non è innamoramento, è un’infatuazione mentale, non avendolo vissuto non posso dirti con certezza: Questo è l’amore della mia vita. Però sicuramente lui era davvero importante per me”.

Sul futuro tra lei e Luigi Stagis, Carola non ha le idee molto chiare e durante la sua intervista ha ammesso: “Non so se succederà, se qualcosa succederà. A me importa solo che mi stia vicino. Voglio solo che mi voglia bene, io gli ho voluto bene, mi manca tanto, tantissimo. Lui è una rockstar e io una ballerina. Siamo veramente l’opposto”.

