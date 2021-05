Carola Rackete, niente processo/ Pm “Aveva il diritto di portare i migranti in porto”

E’ stata archiviata la posizione della comandante della nave Sea Watch, Carola Rackete. Come si legge sull’Adnkronos, la giudice per le indagini preliminari di Agrigento, Alessandra Vella, ha accolto la richiesta della procura locale, “stralciando” la posizione della giovane tedesca. La sua vicenda salì alla ribalta delle cronache due anni fa, quando la stessa venne arrestata per resistenza e violenza nei confronti di una nave da guerra, caso che di fatto accese ancor di più i riflettori sulla questione migranti, innescando una miccia che portò poi al successivo crollo del governo Conte Uno.

Il procuratore Luigi Patronaggio aveva già chiesto di non processare la comandante tedesca e la gip, che aveva già scarcerato la Rackete, ha deciso di accogliere l’inchiesta. Stando a quanto specificato dalla procura agrigentina, la comandante tedesca avrebbe agito in quel modo per stato di necessità in quanto aveva il “dovere di portare i migranti in un porto sicuro”, non potendo più garantire la sicurezza a bordo delle 42 persone che erano state soccorse 17 giorni prima, e che l’allora ministro dell’interno, Matteo Salvini, non intendeva fare sbarcare.

CAROLA RACKETE, NESSUN PROCESSO: IL COMMENTO DELL’AVVOCATO

“Con l’archiviazione dell’inchiesta su Carola Rackete il gip di Agrigento ha riconosciuto il dovere di salvare vite umane”, ha commentato l’avvocato Salvatore Tesoriero, legale della stessa comandante, subito dopo la decisione del gip. Gli eventi si svolsero il 29 giugno del 2019, quando la nave Sea Watch giunse davanti al porto siciliano di Lampedusa, e nonostante il divieto del Viminale invocò lo stato di necessità e ribadì la sua intenzione di sbarcare. Le autorità ignorarono la richiesta della stessa comandante, e di conseguenza la stessa decise di forzare il divieto, entrando comunque in porto. Durante la manovra speronò una motovedetta della guardia di finanza, provocando la reazione di Salvini che definì l’incidente un atto di guerra e chiese l’intervento dei Paesi Bassi, la nazione dove l’imbarcazione era stata registrata.

