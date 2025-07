Carola Rackete ha annunciato le dimissioni dall'Europarlamento: l'ex capitana della Sea Watch 3 passa il testimone all'economista Martin Günther

Si è chiusa dopo circa un anno l’esperienza di Carola Rackete all’interno dell’Europarlamento in cui era entrata tra le fila del partito The Left, proposta all’elettorato dal tedesco Die Linke: proprio oggi, infatti, l’ex capitana della Sea Watch 3 ha annunciato sui suoi profili social le dimissioni formali, poi confermate anche da un comunicato diramato dallo stesso partito della sinistra europea che ha espresso la sua gratitudine a Carola Rackete.

Facendo prima di tutto un passo indietro, è utile ricordare che il nome di Carola Rackete ha fatto la sua comparsa la prima volta sulle pagine di cronaca italiane nel 2019 quando – in qualità, appunto, di capitana dall’imbarcazione Sea Watch 3 – non rispettò il blocco navale voluto dall’allora ministro degli Interni Matteo Salvini, facendo così sbarcare a Lampedusa circa una 40ina di migranti irregolari salvati dalle acque internazionali.

Carola Rackete in quell’occasione fu arrestata dalle autorità italiane, ma dopo la conclusione dell’indagine avviata ad Agrigento la sua posizione fu presto archiviata con il GIP che ritenne che avesse “adempiuto ai propri doveri di salvataggio (..) in mare” e tornò alla guida della sua imbarcazione; mentre lo scorso anno è finita tra i nomi dei candidati proposti da Die Linke per l’Europarlamento tra i tre Eurodeputati espressi dal partito.

Carola Rackete si è dimessa dall’Europarlamento: le ragioni del passaggio di testimone a Martin Günther

Poco più di un anno dopo – dicevamo in apertura – Carola Rackete ha deciso di fare un passo indietro annunciando le sue dimissioni dalla formazione The Left: secondo la legge elettorale tedesca prenderà il suo posto l’economista e volto storico di Die Linke Martin Günther che – spiega l’ex capitana della Sea Watch 3 su Instagram – “condivide il nostro focus sugli obbiettivi [politici] e, insieme a gran parte del mio team, continuerà il lavoro” avviato lo scorso anno.

Dal suo ingresso nell’Europarlamento, Carola Rackete si è battuta soprattutto per portare avanti le battaglie contro il cambiamento climatico, per la giustizia sociale e per modificare le politiche migratorie europee; mentre tra le (poche) esperienze più importanti si ricorda soprattutto la partecipazione alle commissioni ENVI, ECON e AGRI in cui ha promosso tutte quelle battaglie di cui parlavamo poche righe fa.

Le ragioni delle dimissioni di Carola Rackete ci vengono spiegate – in modo piuttosto generico – dallo stesso partito The Left che in un comunicato stampa condiviso sul suo sito (ovvero questo) ha precisato che il mandato dell’ex capitana navale mirava soprattutto a “contribuire al rinnovamento del partito Die Linke“, cercando di dargli una “forma collettiva”; mentre al contempo lei stessa su Instagram ha spiegato che intende ora “concentrarmi maggiormente sulle azioni contro le cause della crisi climatica“: insomma, una sorta di passaggio di testimone per lasciare spazio a una visione leggermente differente dalla sua, ma pur sempre mirando ai medesimi obbiettivi.