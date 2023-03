Carola Viola Carpanelli: “Non abbiamo quasi…”/ La prima notte con Federico Nicotera

Uomini e donne: dopo la scelta, Carola Viola Carpanelli e Federico Nicotera svelano la prima notte d’amore e…

Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli sono la neo coppia uscente di Uomini e donne e tra le verità sull’amore oltre le dinamiche TV svelano, intanto, la loro prima notte. L’occasione, che vede i due neo sedicenti piccioncini TV raccontarsi rispetto al loro amore suggellato con la puntata della scelta del tronista ricaduta sulla bionda corteggiatrice, é una prima intervista di coppia rilasciata tra le pagine di Uomini e donne magazine.

Molti, tra gli appassionati seguaci e telespettatori di Uomini e donne, avrebbero scommesso e sperato che la scelta di Federico Nicotera ricadesse su Carola Viola Carpanelli . Eppure in un preciso momento della sua ricerca dell’amore avviata a Uomini e donne, conteso nella corte di Maria De Filippi tra le corteggiatrici Carola e Alice Barisciani, il tronista ha pensato di aver perso la bionda. Ossia, quando lei non si presentava più in trasmissione e in hotel lui non riusciva a contattarla, neanche per un chiarimento. E tra una dichiarazione e l’altra Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli, poi, non lesinano la verità post-Uomini e donne, sulla prima notte d’amore.

«La voglia di scoprirsi senza telecamere era talmente tanta -ammette il tronista uscente di Uomini e donne, incalzato sul post-dating show condiviso il suo amore dalla tinta biondo platino, Carola -che abbiamo parlato praticamente per tutto il tempo e non abbiamo quasi dormito (sorride). Ho scoperto dalla nostra prima notte che la biondina con il cuore di ghiaccio in realtà è molto più dolce di quello che sembrava… Devo dire che le primissime ore da coppia dopo esser usciti dal programma sono davvero particolari, non me Ie aspettavo così».

La verità di Carola Viola Carpanelli? La bionda fa eco al principe azzurro che l’ha scelta a Uomini e donne, svelando così la prima notte della neo coppia: «Confermo, abbiamo parlato per ore e ore; mentre chiacchieravamo mi sono resa conto di quanto il percorso mi abbia dato Ia confidenza giusta per stare da sola con lui e sentirmi bene al suo fianco. Mi è piaciuto molto godermelo senza dover pensare ad altro. Ho adorato scambiare i miei pensieri con lui e guardarlo per tutta Ia notte: ne avevo davvero bisogno».

Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli prossimi alla convivenza, dopo Uomini e donne?

Subito dopo l’uscita dalla trasmissione, dove al momento della scelta lei gli ha risposto con un sí, a suon di “ti ho scelto ogni volta che sono rimasta”, Carola ha conosciuto la mamma e la sorella di Federico. Ma come sono andate le presentazioni in famiglia? La giovane e popolare star di TikTok si è sentita accolta in modo caloroso dalle familiari dell’ingegnere. Per la bionda i Nicotera sarebbero destinati a diventare una second family. Tuttavia, c’é chi nel web, tra fan e detrattori della coppia, suppone che gli ex Uomini e donne possano dividersi a breve per le distanze geografiche che li separano. Ma, in replica al gossip, al magazine di Uomini e donne, i diretti interessati ora accennerebbero anche al progetto di una convivenza in cantiere.

«La distanza forse è l’unica cosa che non ci ha mai veramente preoccupato – fa sapere l’ex tronista di Roma, Federico Nicotera, alludendo ad una possibile svolta all’insegna della convivenza nella vita della coppia-. In questi giorni abbiamo parlato con grande serenità di più soluzioni per vederci e riuscire a viverci quotidianamente». E la scelta bionda di Varese, quindi, conferma la possibilità di andare presto a convivere con il suo amato: «Abbiamo avuto modo di discuterne e temporaneamente abbiamo trovato soluzioni comode per poterci vedere il più possibile. Stare separati è faticoso, non abbiamo intenzione di perderci e non escludo che appena possibile accorceremo le distanze del tutto…».

