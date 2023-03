Carola Viola Carpanelli: “Ti chiedo scusa…”/ Che succede dopo Uomini e donne?

Uomini e donne: che succede dopo la scelta, tra Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli?

Carola Viola Carpanelli e Federico Nicotera sono la nuova coppia TV uscente di Uomini e donne e, intanto, lei chiede scusa a colui che l’ha scelta. Hanno diviso i telespettatori e seguaci del dating show di Maria De Filippi, con una conoscenza intima registrata tra alti e bassi, dove non sono mancati accesi scontri tra i due anche dovuti alla “terza incomoda”, Alice Barisciani. Quest’ultima, la mora tra le due corteggiatrici storiche di Federico Nicotera, era data per preannunciata scelta del tronista da molti, anche dalla stessa Carola. Questo, dal momento che ad un certo punto, nella ricerca dell’amore in TV, la bionda vedeva Federico particolarmente vicino ad Alice, con tanto di esterna e balli di coppia esclusivi voluti dal tronista con la mora.

Ma, intanto, dopo la scelta che l’ha unita al tronista, la bionda rompe il silenzio social assicurando di fare coppia con Federico Nicotera. Un post pubblico, dove tra le righe lei si scusa con il tronista. In primis per aver dubitato del loro legame e in seconda battuta anche per essere uscita di scena da Uomini e donne, quando pensava che lui volesse scegliere Alice.

La lettera della svolta tra gli ex Uomini e donne, con la mittente Carola Viola Carpanelli…

“Sei stato tutto quello che non mi

aspettavo di trovare -esordisce tra le righe della lettera d’amore che Carola Viola Carpay destina a Federico Nicotera in un post, via Instagram-. Questo percorso è stato talmente intenso, pieno di emozioni, tra alti e (molti) bassi, tra momenti di confusione, tra difficoltà, pianti, urla e tanti sorrisi. Ritrovarsi ora dopo 7 mesi insieme mi sembra surreale”. Da qui, quindi, le parole di ringraziamenti e le scuse della bionda tiktoker di Varese rivolte all’ingegnere di Roma: ” Mi hai sconvolto la vita, non pensavo nemmeno di potermi innamorare così tanto di una persona. Ti devo ringraziare e chiedere scusa per tutte le volte che mi sono allontanata e ti ho alzato un muro (che sembrava un palazzo), perché non avevo la forza di andare avanti e avevo tanta paura. Grazie perché sei stato l’unico a credere in noi, anche quando non ci credevo nemmeno io. E grazie per tutto l’amore che mi dai”.

La risposta di Federico Nicotera? Anche l’ex tronista rompe il silenzio social sulla coppia che ora forma con Carola Viola Carpanelli, dopo Uomini e donne. “Sei tutto quello che ho sempre cercato”, scrive l’ex tronista, tra i commenti rilasciati nel web dagli utenti, sotto la lettera della amata bionda. Insomma, l’amore appena sbocciato sembra proseguire incontrastato, anche dopo il tempo e lo spazio del trono classico alla corte di Maria De Filippi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA