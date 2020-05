Carolina Benvenga/ “Mai fatto niente per essere famosa. Il mio sogno? L’attrice ma..”

Pubblicità

Per molti è ormai una vera e propria “tata mediatica”, e in effetti il programma “Diario in casa” su RaiDue e Rai YoYo sta ottenendo un grande successo. La verità è che Carolina Benvenga era ottimista sin dall’inizio per il nuovo show: “Questo programma è stato tirato su in 48 ore è diventato subito una macchina di speranza e di luce soprattutto per le persone più fragili costrette all’isolamento” ha raccontato alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Un programma che è riuscito ad avvicinare nonni e nipoti – “Ci mandano foto e video per fare sorprese a tutta la famiglia” – ma anche per dare consigli a tutti i genitori che sono in casa tutto il giorno con i proprio figli. “Ci vuole una pazienza sovrumana” ammette Carolina, che consiglia di ritagliare sempre un momento da dedicare ai giochi e ai compiti dei figli.

Carolina Benvenga: “Ho un grande istinto materno. Avrei fatto già figli se…”

D’altronde Carolina Benvenga ha un amore smisurato per i più piccoli: “Ho sempre amato i bambini e ho un grande istinto materno. Se fosse stato solo per quello avrei fatto figli già a 18 anni ma non sarebbe stato ragionevole” ammette. Tuttavia: “ho fatto pratica badando ai miei due fratelli che sono molto più giovani di me”. Sempre sorridente e gran chiacchierona, Carolina “in tempi normali vivo su un treno e faccio su e già per l’Italia”. Il suo è un successo eclatante, tanto che in solo un anno su Youtube “sul mio canale sono state registrate 160 milioni di visualizzazioni“. Tuttavia tiene a sottolineare che “non ho mai fatto niente per diventare famosa. Amo il mio lavoro e non avrei mai pensato che mi avrebbe potuto portare alla popolarità”. Eppure ammette di sognare di diventare un’attrice, anche se mai potrebbe interpretare ruoli troppo distanti dall’immagine che si è creata agli occhi dei “suoi” bambini.



