Carolina Bonistalli, moglie Giorgio Chiellini/ Famiglia riservata ma ricca di amore

Protagonista annunciato nella finale di Euro 2020 di questa sera tra Italia e Inghilterra sarà sicuramente Giorgio Chiellini, difensore azzurro e uomo di punta nella rosa del ct Mancini: andiamo allora a conoscere meglio la sua bellissima famiglia, composta dalla moglie Carolina Bonistalli e dalle due figlie, Nina e Olivia. A dir il vero si sa ben poco della compagna del giocatore della Juventus: Giorgio è personaggio pubblico notissimo ma rimane molto riservato sulla vita prova e la sua compagna di vita lo è altrettanto. Pure la coppia è super affiatata e solida, come possiamo ammirare anche attraverso i post su Instagram del profilo della stessa moglie di Giorgio Chiellini. Davanti a un pubblico di più di 47 mila follower, Carolina Bonistalli spesso ci regala scatti delle sue figlie, Nina e Olivia, da sole o con la mamma e papà: scorci di vita quotidiana, semplice ma ricca di amore e di gioia.

ARBITRO ITALIA INGHILTERRA/ Chi è Bjorn Kuipers: il suo cammino a Euro2020

CAROLINA BONISTALLI, MOGLIE CHIELLINI: SONO SPOSATI DA 2014

Come abbiamo detto, si sa poco di Carolina Bonistalli, moglie di Giorgio Chiellini, giocatore della Nazionale e della Juventus: e dunque ben poco si sa anche della loro storia d’amore, che pure dura da parecchi anni. Storia d’amore nata ben lontana dai riflettori, era stato nel 2014 che lo stesso difensore della Juventus, intervistato a “Che Tempo che fa” aveva dichiarato la sua intenzione di sposare la stessa Carolina nel luglio dello stesso anno, dopo ben 4 anni di fidanzamento.

Diretta Italia Inghilterra/ Streaming video Rai 1: due incroci positivi agli Europei

Come previsto, il 19 luglio 2014 è stato il giorno del fatidico sì al Santuario della Madonna delle Grazie a Livorno e un anno dopo è nata la prima figlia della coppia, Nina: Olivia Chiellini, secondogenita è nata invece nel 2019. Una famiglia davvero deliziosa, unita anche nelle avversità, come quando nel 2019 Chiellini ha subito un duro infortunio al legamento crociato, che lo ha costretto a rimanere fermo ai box a lungo. Un momento complicato per il giocatore, superato con l’amore della sua famiglia.

LEGGI ANCHE:

Europei 2020/ La ‘top-11’ di Italia-Inghilterra: a Wembley vince…

© RIPRODUZIONE RISERVATA