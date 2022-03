Carolina Bonistalli, Nina e Olivia, moglie figlie Chiellini/ Una famiglia 110 e lode

Chi sono la moglie e le figlie di Giorgio Chiellini?

Giorgio Chiellini è ospite di “C’è Posta per Te“. Il difensore della Juventus è sposato dal 2010,con Carolina Bonistalli. La donna, molto lontana da quelle che sono le solite WAGS (mogli dei calciatori), ha un aspetto acqua e sapone e una naturalezza unica, che sicuramente hanno catturato l’attenzione dell’allora 26enne Giorgio Chiellini. Il 19 luglio del 2014, i due convolano a nozze a Livorno. Un anno dopo l’evento, festeggiato con 250 invitati circa presso la Tenuta Della Gherardesca, in provincia di Livorno, i due coniugi hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia. Si tratta della piccola Nina Chiellini, nata per l’appunto nel 2015 e che, adesso, ha quasi 7 anni. La bambina non è rimasta a lungo da sola, visto che nel 2019 la famiglia si è ampliata ulteriormente con la nascita della loro secondogenita: Olivia Chiellini.

Giorgio Chiellini, uno dei pochi calciatori laureati

Giorgio Chiellini ha origini toscane: è nato a Pisa, crescendo poi calcisticamente nel settore giovanile del Livorno. Considerato il miglior difensore al mondo, Giorgio Chiellini si afferma nella Juventus, passando prima per una piccola esperienza in prestito alla Fiorentina. Il capitano dei bianconeri e della Nazionale è uno dei pochi calciatori laureati. Pur essendo diventato un giocatore di grande successo, il centrale difensivo pisano non ha mai voluto abbandonare gli studi. Dopo essersi diplomato con 92/100 al liceo scientifico, ha iniziato un percorso di laurea in Economia e commercio presso l’Università degli Studi di Torino, concludendo l’iter con il voto di 109/110. Non pago, ha proseguito con la laurea magistrale in business administration, terminata nel 2017 con un 110 e lode capace di renderlo orgoglioso quanto i nove scudetti consecutivi vinti con la Juventus. Insomma, quando arriverà il momento di annunciare il ritiro, di certo non gli mancheranno le possibilità lavorative.



© RIPRODUZIONE RISERVATA