Carolina Castagna figlia Alberto Castagna/ Bellezza naturale lontana dallo spettacolo

Carolina Castagna è la figlia di Alberto Castagna il famoso conduttore di Stranamore. Abbiamo avuto modo di vederla stasera a Live Non è la D’Urso in un racconto che ci ha mostrato la vita del padre a 15 anni dalla dolorosa morte. La ragazza era giovanissima quando era salita con personalità sull’altare della chiesa per parlare della morte di suo padre. La sua bellezza naturale acqua e sapone non l’ha portata al momento a scegliere la strada del mondo dello spettacolo, ma guardando il suo profilo di Instagram scopriamo che sicuramente è appassionata di viaggi e di cultura oltre che di architettura. Si è laureata però in medicina a Tirana anche se non sappiamo al momento se la sua strada sarà quella.

Il profilo Instagram della ragazza conta “appena” 5451 follower, questo fa capire come non ci sia intenzione da parte sua di apparire o di voler conquistarsi una fetta di pubblico. C’è una ragazza giovane nel suo profilo che ama condividere con i suoi affetti più cari momenti di grande emozione e quello che invece la colpisce giorno dopo giorno. Fidanzata o single? Il pubblico se lo chiede, ma per vedere l’ultima foto al fianco di quello che sembra un compagno bisogna tornare indietro a 31 settimane fa. C’è la speranza da parte del pubblico che un giorno si decida a dirci qualcosa di più di lei, anche se al momento scoprire qualcosa è veramente complicato.

