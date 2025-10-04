Marcella Bella è legatissima ai suoi tre figli avuti da Mario Merello: chi sono il primogenito Giacomo e i più piccoli Carolina e Tommaso

Carolina è la figlia di Marcella Bella: chi sono i fratelli Giacomo e Tommaso

Forse non tutti sanno che la celebre cantante Marcella Bella, attualmente concorrente in gara a Ballando con le Stelle, è diventata mamma tre volte nel corso della sua vita. Dopo aver incontrato e sposato l’uomo di affari Mario Merello, l’artista è diventata mamma di Giacomo nel 1980, di Carolina e Tommaso nel 1992 e nel 1993. In diverse interviste televisive, Marcella Bella ha sottolineato come l’esperienza della maternità sia sempre stata diversa.

Dal primogenito all’ultimo arrivato, anche lei si è evoluta come persona e come madre, approcciando ad ognuno di loro in modo distinto. Con il primogenito, le difficoltà sono state moltissime per via della carriera che in quel momento era all’apice e la teneva impegnatissima. Coniugare la vita da mamma e le ambizioni professionali non è stato uno scherzo. Anche per questo motivo, ancora oggi, il figlio Giacomo, non le perdona le continue assenze con cui ha dovuto fare i conti da bambino.

Marcella Bella, il rapporto ‘sofferente’ col figlio Giacomo: “Si è trasferito a Singapore ma io…”

Con Carolina e Tommaso, Marcella Bella si era promessa di non commettere gli stessi errori. E così, forte dell’esperienza con Giacomo, è stata molto più presente. Con Giacomo resta un po’ di dispiacere per quel che è stato, ma anche per quel che è oggi il loro rapporto, segnato dalla distanza geografica. Il figlio primogenito infatti vive a Singapore e paradossalmente oggi è proprio Marcella Bella ad avvertire la sua assenza, come del resto quella della sua amata nipotina Cassia per la quale stravede.

In una intervista rilasciata non molto tempo fa nel salotto di Mara Venier, a Domenica in, la cantante ha ammesso di desiderare più di ogni altra cosa il ritorno di suo figlio a casa. “Dice che è la Svizzera orientale ma io non l’ho mai accettato…”, ha confidato candidamente Marcella Bella. Durante Ballando Segreto, invece, la cantante ha anche svelato la reazione di sua figlia Carolina e della nipotina Cassia, entrambe entusiaste della sua prima esibizione in pista.