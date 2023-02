Carolina Crescentini, Belve/ “In Mare fuori? Famoli sco*à, così de botto”

Carolina Crescentini ospite di Francesca Fagnani a Belve

Carolina Crescentini sarà ospite di Francesca Fagnani nella seconda puntata di Belve, approdato in prima serata su Rai 2. L’attrice, sposata con Motta, è in tv con la terza stagione di Mare fuori, in onda su Rai 2 dal 15 febbraio ma già disponibile per intero su Rai Play. Dal 10 giugno 2022 le prime due stagione della serie sono state aggiunte al catalogo di Netflix, diventando così un vero e proprio fenomeno di culto.

Durante l’intervista con Francesca Fagnani a Belve, è stato inevitabile parlare anche della fortunata serie in cui Carolina Crescentini interpreta Paola Vinci, direttrice dell’Istituto Penale Minorile. La giornalista ha voluto sapere come l’attrice affronta le scende di sesso: “Mettici pure che intorno hai 70 persone. Di atmosfera erotica c’è veramente molto poco…”, ha raccontato la Crescentini.

Francesca Fagnani ha poi domandato alla sua ospite se, potendo scegliere, eviterebbe di fare queste scene: “Se necessario a livello drammaturgia lo faccio, però a volte non serve a niente. È come si diceva in Boris, gli sceneggiatori a un certo punto dicevano: famoli sc*pa’! Così, de botto, senza senso. Spesso è così”, ha scherzo Carolina Crescentini, citando la celebre serie “Boris” in cui ha interpreto Corinna Negri, protagonista della soap “Gli occhi del cuore”. L’attrice ha rivelato di aver vissuto un’esperienza simile sul set della seconda stagione di Mare Fuori, in una scena con Carmine Recano (che interpreta Massimo Esposito): “A un certo punto ci sono due latitanti, li abbiamo persi… Io e il comandante diciamo: ma diamogli un po’ di tempo! E così è quello là: famoli sco*à, così de botto!”. L’attrice ha fatto rifermento alla fuga di Carmine Di Salvo e Filippo Ferrari al termine della seconda stagione di Mare Fuori: invece di mettersi subito sulle loro tracce, la direttrice e il comandante sono andati a casa della dove è scoppiata la passione.

