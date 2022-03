Carolina Crescentini, chi è?/ Attrice di “Boris” e “I Bastardi di Pizzofalcone”

Carolina Crescentini, attrice, è l’ospite della puntata di martedì 8 marzo 2022 della trasmissione di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”, condotta da Serena Bortone. La donna parlerà senza dubbio della sua carriera nell’universo cinematografico e televisivo, tanto più che mancano ormai davvero pochi giorni all’uscita del nuovo film “Non ci resta che il crimine”.

Crescentini, diplomatasi nel 2006 al Centro sperimentale di cinematografia, ha avviato la propria carriera mediante piccoli parti a teatro, al cinema e in televisione, debuttando con il lungometraggio “H2Odio”. La svolta professionale è giunta nel 2007, quando ha ricoperto il ruolo di Azzurra, la protagonista di “Notte prima degli esami – Oggi” di Fausto Brizzi, accanto a Nicolas Vaporidis. Peraltro, abbiamo potuto apprezzarla anche nel cast della sitcom “Boris”, diretta da Luca Vendruscolo, nella quale interpreta Corinna. Nel 2008 recita in “Parlami d’amore” e ottiene una candidatura come miglior attrice non protagonista ai David di Donatello. Più recentemente, ha preso parte alla fortunata fiction di Rai Uno “I bastardi di Pizzofalcone”, interpretando il procuratore Laura Piras, e in “Mare fuori 2”.

CAROLINA CRESCENTINI E L’AMORE CON IL CANTANTE MOTTA

A livello di vita privata, Carolina Crescentini è sposata dal 2019 con il cantante Motta, con il quale si era fidanzata due anni prima. Fu proprio nell’ambito di un’intervista rilasciata tempo addietro sempre a “Oggi è un altro giorno” che l’attrice disse: “Lui ci ha messo un mese a chiamarmi e subito io ero diffidente. Poi mi ha conquistato con la sua sensibilità e curiosità, Facciamo i salti mortali per vederci: se sto a Napoli e lui è in tour, io finisco sul set, prendo il runner più spericolato per arrivare in stazione, vedo il concerto di Francesco e riparto all’alba. Una povera psicopatica, ma è l’unico modo per esserci. Io non me la voglio perdere la mia vita”.

Al momento Carolina Crescentini e Motta non sono genitori. Prima di convolare a nozze con l’artista, l’attrice aveva avuto una relazione con il dj laziale Davide D’Onofrio e una breve liaison con il regista Marco Salom.



