La nota attrice Carolina Crescentini è una delle ospiti della trasmissione Splendida Cornice e tratterà cosi di diversi temi.

Carolina Crescentini è una nota attrice italiana che prenderà parte alla trasmissione Splendida Cornice in data 13 Novembre 2025. La donna è in queste ore protagonista nella nuova serie Netflix Mrs Playmen dove interpreta Adelina Tattilo, una donna che vede le difficoltà con il maschilismo nel corso degli anni ’70. Ma vediamo chi è Carolina Crescentini.

Carolina Crescentini è un’attrice nata a Roma il 18 Aprile 1980, è molto legata a questa città dove trascorrerà gran parte della sua vita. Carolina è cresciuta però a Monterverde in una famiglia di commercialisti, inizia a studiare giovanissima Lettere ma dopo cambia rotta e decide di cominciare la carriera da attrice. Prende il diploma al Centro sperimentale di Cinematografia e inizia un suo nuovo percorso.

Debutta subito nella serie Carabinieri, poi prende parte a serie come I Bastardi di Pizzofalcone e poi Mare Fuori. Una serie di ruoli che la fanno conoscere nel mondo dello spettacolo e la rendono un’attrice molto famosa nel settore. La donna ha parlato di alcuni molto importanti temi nel corso di varie interviste.

Carolina Crescentini e i dettagli riguardo la sua vita privata

Carolina Crescentini è stata fidanzata dal 2006 al 2013 con il dj Davide D’Onofrio, poi con il regista Marco Salom ed in seguito con il musicista Dave Peter Mellish. La donna è legata dal 2018 con Francesco Motta, musicista di 6 anni più giovane dell’attrice e la donna ha raccontato più volte che all’inizio era diffidente ma pian piano si è legata all’uomo. Nel corso di un’uscita a Oggi a un Altro giorno Carolina ha svelato:

“Lui ci ha messo un mese a chiamarmi ed io ero diffidente all’inizio. Poi mi ha conquistato con la sua sensibilità” e i due dopo qualche tempo, nel 2019 si sono sposati in Toscana, in gran segreto. Parliamo di un’artista molto conosciuto non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. La coppia non ha figli e Carolina qualche tempo fa si è espressa cosi riguardo la maternità.

In un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera la donna ha raccontato: “Sono molto materna anche se non ho figli. Mi piacerebbe avere figli, ma se dovesse non accadere io l’accetterei”. Insomma Carolina vorrebbe avere figli ma non la vive come un’ossessione, come capita invece ad alcune persone al giorno d’oggi.