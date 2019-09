Carolina Crescentini e Motta sposi/ Matrimonio blindato in abito bianco Gucci

Carolina Crescentini e Motta si sono sposati. L’attrice romana e il cantautore pisano hanno detto “si” con una cerimonia blindatissima lontani dai riflettori del mondo dello spettacolo. Una decisione che non sorprende, visto che la coppia fidanzata da oltre due anni ha sempre preferito viversi lontano dai clamori del gossip e delle copertine. Una scelta che non poteva non essere tale anche per il giorno più bello della loro vita: il matrimonio. Carolina e Motta si sono detti si a sorpresa, anche se nelle ultime ore l’attrice aveva pubblicato uno strano countdown sui social con tanto di “Tic tac” e gli hashtag #shh #us”. Col senno di poi è facile pensare che Carolina avesse lanciato una sorta di conto rovescia per il giorno più bello della vita di ogni donna: il matrimonio.

Carolina Crescintini e Motta matrimonio segreto

Stando alle prime indiscrezioni trapelate da LivornoToday, Carolina Crescentini e Motta si sono sposati con una cerimonia privatissima in un resort nel grossetano. A festeggiare il loro amore un gruppo di parenti ed amici appartenenti al mondo del cinema e della musica. Per il giorno del loro matrimonio la coppia si è presentata all’altare con abiti coordinati; entrambi hanno optato per un abito di colore bianco firmato Gucci. La Crescentini ha optato per un abito da sogno dallo stile ‘bucolico’ con un’ampia gonna larga e sfasata, un corpetto in tulle e una coroncina con tanto di fiori e l’immancabile velo. Motta, invece, ha puntato su un total white: giacca, camicia e pantalone rigorosamente di colore bianco di Gucci. Per quanto concerne i testimoni: A far da testimone a Motta è stato Andrea Appino, leader degli Zen Circus, mentre Carolina ha preferito circondarsi di un nutrito gruppo di damigelle.

Carolina Crescentina sposa Motta dopo 2 anni d’amore

Alla fine anche Carolina Crescentini si è sposata. La bellissima attrice romana ha pronunciato il lieto si al suo amato Motta durante una cerimonia blindatissima nel livornese. La coppia, lei 39 anni e lui 32 anni, stavano insieme da circa due. Carolina e Motta si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e solo due anni fa sono usciti allo scoperto paparazzati dal settimanale Diva e Donna. Nonostante la notizia della loro storia d’amore fosse finita in pasta a tutti i giornali di gossip, la coppia ha sempre vissuto il loro amore lontano dai riflettori. Una scelta rispettata anche durante la prima partecipazione del cantante al Festival di Sanremo 2019 dove ha gareggiato con il brano “Dove è l’Italia” con il supporto di Carolina prima fidanzata ed ora moglie!



