Carolina Crescentini/ “In Mare Fuori sono la direttrice che proverà a…”

Carolina Crescentini avrà i riflettori puntati grazie alla nuova fiction firmata dalla Rai. La vedremo nei panni della direttrice dell’Istituto Penale Minorile, un personaggio drammatico che avremo modo di conoscere nel corso delle puntate di Mare Fuori. La fiction debutterà su Rai 2 nella prima serata di oggi, mercoledì 23 settembre 2020, e la Crescentini sarà sì al centro della scena, ma il focus sarà anche su un gruppo di giovani carcerati che sognano la libertà. “Interpreto Paola Vinci”, ha detto di recente a Da noi… a ruota libera, “sono la direttrice che tenterà di mettere in riga un po’ tutti e di farsi rispettare. Ci sono delle storie di ragazzi meravigliosi”. Agli occhi dell’attrice gli istituti di pena dedicati ai minori dovrebbero avere un doppio compito: quello di far rispettare le regole e al tempo stesso guidare i giovani detenuti verso una trasformazione totale, che comprende altre strade. Per quanto riguarda la sua vita privata, la Crescentini è sposata da un anno con il cantante Francesco Motta e proprio per questo spesso e volentieri si trova a fare i conti con domande sgradevoli. “Fortunatamente è difficile che riescano a smuovermi”, ha detto, “perchè sono molto concentrata e organizzata”. In merito alla nascita di un figlio, l’attrice ha manifestato un certo fastidio nei confronti della domanda, fra le più quotate da parte dei giornalisti. “Tu non sai se una persona ci riesce o meno e se vuole diventare mamma o meno”, ha fatto notare, “quindi è un bombardamento sociale”.

Carolina Crescentini, torna nei panni di Corinna in Boris 4?

Carolina Crescentini ha festeggiato da poco il primo anniversario di matrimonio con Francesco Motta. Innamorati più che mai, i due artisti si sono mostrati al Festival di Venezia poche settimane fa, guardandosi spesso negli occhi e sorridendo come non mai. Intanto si mormora già del presunto ritorno di Boris 4 e della possibilità che Carolina rivesta ancora una volta i panni di Corinna, che agli occhi di Renè Ferretti è sempre stata ‘La cagna maledetta’. “Io adorerei una quarta stagione”, ha detto a Il Corriere della Sera, “ma a noi per ora non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale. Mi piacerebbe da morire ovviamente, forse adesso Corinna avrebbe le labbra a canotto, considerando che ha un pinolo al posto del cervello”. Nella sua carriera, la Crescentini ammette di aver sempre fatto fatica a rivedersi nei film a cui ha partecipato, perchè avrebbe voluto recitare in modo diverso da quanto fatto in quel momento. “Invece l’unica parte che posso riguardare e mi sento male dal ridere tutte le volte è Boris”, ha rivelato. Il desiderio dell’artista di rivedere la sua Corinna è talmente forte che, assieme a tanti altri protagonisti del cast, ha firmato una petizione nella speranza che Netflix voglia farsi carico della serie e produrne un quarto capitolo.



