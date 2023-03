Carolina Crescentini lascia Mare Fuori 3?/ Le anticipazioni sul personaggio

Carolina Crescentini, che fine farà il suo personaggio in Mare Fuori 3? Le anticipazioni

Carolina Crescentini interpreta la direttrice dell’Istituto penitenziario minorile, personaggio molto amato di Mare Fuori 3. La serie, divenuta un vero e proprio cult, potrebbe non vedere più l’amata attrice che abbandonerebbe il cast. Da giorni sul web non si parla che di questo, ma è davvero così?

A quanto svelano le anticipazioni sul web, nella puntata che andrà in onda l’8 marzo, la direttrice potrebbe essere sospesa dal suo incarico. Negli ultimi tempi, infatti, il personaggio interpretato da Carolina Crescentini si è parecchio ammorbidito nei confronti dei minorenni in carcere e proprio la vicinanza ad alcuni di questi la condurrebbe nel mirino della commissione d’inchiesta. Potrebbe essere proprio questa l’uscita di scena di Paola e dell’attrice che lascerebbe, quindi, il cast di Mare Fuori 3. Non rimane che attendere la conferma ufficiale.

Carolina Crescentini spiega l’importanza di Mare Fuori 3

Carolina Crescentini è una delle protagoniste più amate della seguitissima serie Mare Fuori 3. L’attrice, ai microfoni di Belve condotto da Francesca Fagnani, ha sottolineato l’importanza della fiction: “Dal mio punto di vista, il minorile è un luogo di trasformazione, un luogo dove imparare delle cose dove poter crescere diversi e dimenticare gli errori fatti o, quanto meno, trasformarli in qualcosa da non ripetere” spiega l’interprete.

Proprio Carolina Crescentini interpreta la direttrice dell’Istituto penitenziario minorile: “Il tempo che si trascorrere lì dentro, non deve essere visto soltanto come scontare una pena, deve diventare un tempo utile per imparare qualcosa” svela l’attrice nell’intervista, sottolineando l’importanza della serie. Secondo l’interprete il penitenziario minorale è uno strumento per i giovani e non una condanna: “Molti ringraziano quell’esperienza perché in carcere hanno potuto prendere la terza media perché hanno potuto studiare hanno potuto imparare anche un mestiere”.

