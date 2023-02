Carolina Crescentini/ “Mare fuori? Una storia necessaria da raccontare”

Carolina Crescentini: la terza stagione di Mare Fuori

Carolina Crescentini questa sera, venerdì 10 febbraio, salirà sul palco del Festival di Sanremo 2023 insieme al cast di Mare fuori. Per la terza stagione l’attrice è tornata a vestire i panni di Paola Vinci, direttrice dell’Istituto di Pena Minorile. “Quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta, mi sono innamorata perché pensavo che fosse una storia necessaria da raccontare”, ha detto l’attrice a Movie Player.

Per quanto riguarda la crescita del suo personaggio, ha aggiunto: “All’inizio interpretavo una donna che si ritrova lì per una serie di strani motivi ma è la sua prima esperienza in carcere. Ora ci è cresciuta dentro in qualche modo ed è quindi contaminata ma in un modo bello. Il confine tra attrice e persona è stato scavallato più volte in questa serie”. Mare Fuori 3 è disponibile dal 1° febbraio su Raiplay e andrà in onda su Rai 2, in sei prime serate, dal 15 dello stesso mese.

Carolina Crescentini: la famiglia e il successo con Boris

Carolina Crescentini, classe 1980, è nata a Roma in una famiglia borghese: “Tutti commercialisti, tutti biondi con gli occhi azzurri, io li chiamo i Forrester come quelli di Beautiful. Sono persone tradizionaliste ma molto accoglienti e allegre. All’inizio non vedevano di buon occhio il mio interesse per la recitazione, perché temevano che mi illudessi, ma oggi sono i miei più grandi fan”, ha raccontato l’attrice a Vanity Fair. Tra i personaggi interpretati da Carolina Crescentini nella sua carriera di attrice non si può dimenticare Corinna, l’attrice scarsamente dotata della celebre serie tv Boris. Parlando di questo personaggio, sempre su Vanity Fair, ha detto: “È una brutta persona, ha un modo di comportarsi e di pensare orrendo, ma tra tutti i personaggi che ho interpretato lei è speciale, è in una serie di cui sono fan prima di tutto. E poi è una valvola di sfogo, un modo anche di prendermi in giro nel ruolo dell’attrice”.

