Carolina Dantas/ “Estetica, bellezza e relax: l’oasi del benessere di Dhermodesign”

Carolina Dantas parla di Dhermodesign, il luogo dove regalarsi relax e benessere. È una bellezza a Milano, un luogo esclusivo e riservato, dove si vive un momento di relax e benessere, eseguito con professionisti in alto livello.

Come hai vissuto questo momento di pandemia?

Il primo impatto con paura e incertezza, ma poiché penso che tutto in questa vita, raccogliamo ciò che seminiamo. Così che, quando abbiamo riaperto Dhermodesign, siamo stati accolti, abbracciati. Le persone sentivano il bisogno del contatto umano, della cura, di sentirsi speciali. E io e Daniela, la mia socia, abbiamo la stessa filosofia, dona il bene che il bene ti ritorna, e tutto il nostro team lo ha capito. La nostra priorità sono i nostri clienti e questo inizia con l’ingresso, come li riceviamo.

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2022/ Foto WhatsApp: "Lottano, soffrono e..."

Qual è la specialità di Dhermodesign?

È stato progettato per fare del bene alle persone in modo naturale, come i trattamenti di Dermopigmentazione, Microblading e, unito a tutti tutti i massaggi esclusivi del metodo Renata França, che è 100% manuale.

Pensi di aumentare la Dhermodesign?

Questa domanda mi ha sempre spaventata, ma col tempo ho capito che era proprio quello di cui avevamo bisogno, ce lo chiedevano tutti. Così il 2022 ne arriva una nuova, la 2° Dhermodesign e la gente può aspettare tante novità e trattamenti esclusivi, sarà la nostra seconda casa.

Giornata internazionale della donna 2022/ Panchine rosse, camper rosa, convegni e...

LEGGI ANCHE:

Buona Festa della Donna 2022, 8 marzo/ Frasi d'auguri famose: "Sfida che non annoia…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA