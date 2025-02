Carolina Di Domenico è sposata con Pierluigi Ferrantini: “Il motivo della mia felicità”

Da ormai diversi anni nella vita della nota conduttrice è arrivato l’amore grazie a Pierluigi Ferrantini, l’uomo della sua vita con il quale nel 2008 ha messo al mondo il primogenito, seguito da una seconda nascita tre anni più tardi. Quella tra Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrantini è una storia d’amore di lunga data, che affonda radici profonde e nonostante questo continua a essere vissuto in maniera pura:

Marcello Cirillo: “Giancarlo Magalli è un amico, ma ha un carattere di m*erda!”/ Tensione a La Volta Buona

“Il motivo per cui sono felice, per cui non mi sento mai sola, per cui tutto ciò che succede è solo un altro ostacolo da superare ma con te mi sento già dall’altra parte. Ti amo” ha detto in una dedica Carolina Di Domenico rivolgendosi al marito Pierluigi, il che la dice lunga su come i due stiano vivendo questo rapporto così speciale. Tredici anni di fidanzamento prima, un matrimonio poi a testimoniare quanto di buono sia nato tra loro.

Cosimo, chi è corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne e che lavoro fa/ Esterna con dono prezioso

Carolina Di Domenico e l’amore per i figli: “Sono due ragazzi autonomi”

Dalla storia d’amore tra la conduttrice e il marito Pierluigi Ferrantini sono nati due figli, vero fiore all’occhiello della coppia. Pietro, nato il 15 febbraio 2008, e Andrea, nato il 4 ottobre 2011, spesso Carolina Di Domenico condivide sui social dei momenti in cui si gode un po’ di sano relax in famiglia e nei mesi scorsi, dopo essere approdata al timone del format Binario 2, la conduttrice ha rivelato come gli orari eccessivamente mattutini non siano stati più di tanto un problema in famiglia:

Vincitore Sanremo 2025/ Giorgia favorita? Olly e Achille Lauro possibili outsider

“Abbiamo due ragazzi autonomi” ha spiegato la presentatrice scherzando anche sul fatto che il marito Pierluigi Ferrantini non abbia più di tanto il sonno leggero.