Carolina Di Domenico esclusa dall’Eurovision 2023/ La reazione spiazzante di lei

Carolina Di Domenico esclusa dall’Eurovision 2023

Se Cristiano Malgioglio, a causa del suo impegno come giudice del serale di Amici 2023 ha dovuto rinunciare a commentare l’Eurovision 2023 insieme a Gabriele Corsi che, quest’anno, è affiancato da Mara Maionchi, c’è un’altra protagonista delle scorse edizioni dell’Eurovision che, invece, sarebbe stata esclusa. Stiamo parlando di Carolina Di Domenico che, nelle ultime edizioni, non solo è stata la portavoce dei voci dati dall’Italia, ma ha anche commentato in inglese i vari eventi e intervistato gli artisti parlando perfettamente l’inglese.

Bravissima, professionale e capace di catalizzare l’attenzione dei telespettatori, pur avendo un contratto con la Rai, la Di Domenico non è tra i protagonisti dell’Eurovision 2023. Sui motivi dell’assenza di Carolina Di Domenico, il direttore di Raiuno, Stefano Coletta, ha dichiarato: “Carolina Di Domenico non è stata fatta fuori, io sono sempre sincero e devo dire che non abbiamo chiuso la trattativa quest’anno. Non costava tanto per la Rai, ma non è stata chiusa la trattativa. Questo è tutto quello che posso dire”.

La reazione di Carolina Di Domenico

Carolina Di Domenico, contattata da Fanpage, non ha rilasciato dichiarazioni e non ha voluto commentare la situazione. Tuttavia, come sottolinea Biccy, in un’intervista rilasciata un anno fa ai microfoni di Cosmopolitan, parlando della propria carriera, Carolina Di Domenico parlava così:

“Faccio questo lavoro da quando ho 17 anni e sentirmi dire che sono brava, come fossi qui per caso, mi dispiace. È stata una bella occasione che mi auguro porti altro e che non faccia più dire che sono ‘una scoperta’. Mi piacerebbe che il mio ruolo fosse riconosciuto da anni e anni di esperienza”.

