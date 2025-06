Alcune interessanti informazioni su Carolina Di Domenico, il flop in Rai, l'amore con il marito Pierluigi Ferrantini e il paragone con Fiorello.

Anche quest’anno Carlo Conti e Andrea Delogu stanno conducendo la nuova edizione del Tim Summer Hits, nel backstage invece c’è Carolina Di Domenico sempre pronta ad intervistare gli artisti e ad accompagnarli sul palco. Tanti sono i successi che la conduttrice radiofonica di Radio 2 è riuscita a conquistare nel corso della sua carriera grazie al suo talento e al suo modo di fare.

Levante, chi è: il successo, poi l'esperienza da attrice/ Nel 2022 la depressione post partum

Fece il suo esordio nel mondo dello spettacolo con alcuni spot pubblicitari e per un po’ si è fatta spazio anche nel mondo della recitazione, l’abbiamo infatti vista in fiction e film come ‘Distretto di Polizia’ ed ‘Eccomi qua’. Nel 1999 è approdata al Disney Club insieme a Giovanni Mucciaccia, Carolina Di Domenico ha ricoperto quel ruolo fino al 2003 e si è aggiudicata la vittoria di due Telegatti. Qualche anno dopo è approdata al Festival di Sanremo nella Commissione Artistica dedicata alla sezione Giovani, nel 2018 invece è stata al timone del Dopo festival al fianco di Edoardo Leo. Da anni lavora in televisione su MTV, dove conduce Dancefloor Charts, TRL, MTV EMA, A Night With e Hitlist Italia. Inoltre, dal 2018 è legata anche all’Eurovision Song Contest.

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Sempio? Non sono più preoccupato, contro di lui non troveranno più nulla”

L’insuccesso di Carolina Di Domenico su Rai 2, la vita privata e il paragone con Fiorello

Nel 2024 è approdata su Rai Due con la conduzione di Binario 2 al fianco di Andrea Perroni e Gianluca Semprini, il programma però si è rivelato un flop ed è stato chiuso dopo soli due mesi. In più occasioni ha fatto sapere che è stata un’esperienza intensa e impegnativa anche a causa della fascia oraria che occupava. Ha anche detto che a parer suo due mesi sono troppo pochi per farsi conoscere, infatti loro speravano di avere più tempo.

Prima della messa in onda di Binario 2 era stata paragonata a Fiorello, cosa che a lei non è piaciuta. Aveva infatti detto: “Non è stato molto giusto. Come fai a confrontarti con Fiorello? Fiorello è Fiorello, fa storia a sé. Ha un suo pubblico e una sua riconoscibilità”.

Delitto di Garlasco, c'era qualcuno con Chiara Poggi nella villetta?/ Giallo attrezzi: spunta nuovo testimone

Per quanto riguarda invece la sua vita privata da anni Carolina Di Domenico è legata sentimentalmente al musicista Pierluigi Ferrantini, leader del gruppo Velvet. I due sono convolati a nozze nel 2021 e dal loro amore sono nati due figli, Pietro e Andrea. La conduttrice radiofonica e il marito conducono anche un programma insieme su su Rai Radio 2 intitolato ‘Rock and Roll Circus’.