Carolina di Monaco/ Covid19: la primogenita di Grace Kelly annulla il Bal de la Rose

Carolina di Monaco è la figlia primogenita di Ranieri III di Monaco e di Grace Kelly. Principessa di Hannover, è la sorella del principe Alberto e di Stephanie ed è la terza nella linea di successione al trono. Di lei si è sempre parlato per i suoi amori, tra i quali quello per il banchiere parigino Philippe Junot, dal quale ha divorziato nel 1980, quello per il campione sportivo Stefano Casiraghi, morto nel 1990, dal quale ha avuto tre figli, Andrea Albert Pierre, Charlotte e Pierre Rainier Stefano, e quello, più recente, per Ernest di Hannover, dal quale ha avuto una figlia. Oggi, però, la figlia di Grace Kelly è nota soprattutto per le sue numerose campagne nel sociale, con le quali ormai da molti anni, porta avanti l’impegno che fu di sua madre. Al centro dei suoi propositi più importanti, il progetto nato con la World Association of Friends of Children (Amade) – di cui è attualmente presidentessa – per la creazione in Congo di un padiglione ospedaliero dedicato alle madri e ai bambini.

CAROLINA DI MONACO COME GRACE KELLY

Al timone della World Association of Friends of Children (Amade), Carolina di Monaco, nel 2017, ha posato la prima pietra per la costruzione dell’ambulatorio che sarebbe sorto presso il parco dell’Heal Africa Foundation Hospital, in Congo. In quell’occasione, La sorella di Alberto II di Monaco si è lasciata ritrarre con in mano gli attrezzi da operaio, intenta a dare il via ai lavori con il suo miglior sorriso. E oggi, a distanza di circa due anni da quel lontano 12 febbraio, il padiglione è finalmente una realtà. l’Amade ha fatto sapere che l’ambulatorio si occuperà di donne vittime di violenza sessuale, ma anche di “servizi di consulenza prenatale”. Qui, ha aggiunto il portavoce dell’associazione, le donne congolesi potranno trovare servizi di “pianificazione familiare, alimentazione per bambini malnutriti, assistenza ai bambini con malformazioni, servizio di assistenza per i bambini con HIV e servizio immunizzazione”.

CAROLINA DI MONACO ANNULLA IL BAL DE LA ROSE

La visita di Caroline al padiglione dell’Heal Africa Foundation Hospital, fa sapere “Voici”, è prevista per il prossimo maggio, sempre che l’emergenza da coronavirus permetta di volare fino in Congo. Il Principato di Monaco è stato infatti duramente colpito dall’emergenza sanitaria e lo stesso Alberto II è recentemente risultato positivo al test. Tutto ciò ha spinto Caroline di Monaco ad annullare uno degli eventi più attesi della stagione, il tradizionale Bal de la rose, il gala previsto per il prossimo 21 marzo e che avrebbe portato in scena il tema dell’India. “Il rafforzamento delle misure precauzionali legate al Covid-19 ci porta a rinviare la tenuta del Bal de la Rose, inizialmente prevista per sabato 21 marzo 2020”, hanno fatto sapere i portavoce della sorella del principe Alberto. L’annullamento segna lo slittamento di una serata che è soprattutto di beneficienza e che ogni anno raccoglie le donazioni per la Fondazione Princess-Grace.



