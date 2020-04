Carolina Dias, la moglie di Ricardo Kakà è incinta/ “Aspettiamo un bambino”

Carolina Dias, moglie di Ricardo Kakà, è incinta. Lo ha comunicato la modella ai suoi follower con un post inevitabilmente colmo di entusiasmo e gioia: “Grazie Gesù per il sacrificio dell’amore, per essere vivo in noi e per essere un rinnovamento quotidiano di speranza e buon umore, grazie per sostenerci con la tua mano potente, grazie per il miracolo della vita e per la forza soprannaturale di essere in grado di generare una vita! Sono felice di condividere finalmente un po’ di questa immensa gioia qui intorno! buona Pasqua e che lo spirito santo regni nelle nostre vite!”. La moglie di Kakà, dunque, diventerà mamma per la prima volta. Per l’ex calciatore brasiliano, ormai trentottenne, si tratta invece della terza volta. Il talento sudamericano, infatti, si era già sposato una volta, diventando padre di due bambini: Luca e Isabella. Dal 2019 invece è legato sentimentalmente con Carolina Dias, con la quale è sposato da cinque mesi. Il matrimonio ha sigillato il loro amore, oltre a rendere maturi i tempi per la lieta notizia. Ricardo Kakà e Carolina Dias sono al settimo cielo per la dolce attesa e non vedono l’ora di diventare genitori. La notizia ha riscosso un certo successo anche tra i fan, che hanno inondato la Dias e Kakà di cuoricini e congratulazioni. Tra i commenti anche gli auguri della compagna di Cristiano Ronaldo, Gerorgina Rodriguez.



