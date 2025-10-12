Carolina e Andrea Fachinetti, chi sono figli Ornella Muti: lei ha perso il compagno per un male incurabile, lui sogna Hollywood dopo gli studi a New York.

Figli Ornella Muti: tutto su Carolina e Andrea Facchinetti

Molti conoscono Naike Rivelli come figlia di Ornella Muti, ma la celebre attrice ha dato alla luce anche Carolina e Andrea Facchinetti nati dal matrimonio con l’imprenditore Francesco Fachinetti. Iniziamo proprio da Carolina e scopriamo tutto sulla sua carriera e vita privata. Naa nel 1984, è una grandissima appassionata di tatuaggi e nel corso della sua carriera ha recitato con Alessandro Gassmann nella pellicola “Razza Bastarda” uscita nel 2012.

Purtroppo la vita della figlia di Ornella Muti è stata molto difficile per via della morte del compagno Andrea Longhi, al quale era molto legata. Innamoratissimi, avevano avuto anche due figli, il primo nel 2004 di nome Alessandro e la femmina Giulia nata nel 2016. La gravidanza è stata altrettanto impegnativa dato che mentre era incinta Carolina si è fratturata l’osso sacro. Poi la notizia sconvolgente: “Andrea ha un tumore al cervello“.

Carolina Facchinetti e il matrimonio mancato: “Non siamo riusciti a sposarci”

Il compagno di Carolina Facchinetti è morto nel 2020, a febbraio, nonostante abbia fatto di tutto per curarsi e per combattere contro quel terribile male. Sfortunatamente, non sono mai riusciti a sposarsi per via della sua prematura morte. Passiamo ora all’altro figlio di Ornella Muti, quello più giovane. Lui si chiama Andrea Facchinetti ed è nato nel 1987 dalla relazione con Federico Facchinetti. Sin da quando era piccolo voleva fare l’attore, e dopo la scuola ha studiato all’accademia Marymount International, e ancora, alla Film Academy di New York. Il suo sogno è quello di fare il regista, ma parallelamente ha portato avanti la carriera di modello.