Carolina Fachinetti chi è?/ Vedova di Andrea Longhi, attrice e figlia di Ornella Muti

Il nome di Carolina Fachinetti sta circolando in queste ultime ore su numerose pagine web. Nella giornata di ieri è infatti venuto a mancare il suo compagno di vita, Andrea Longhi, morto dopo un cancro al cervello riscontrato nel 2017. Ma chi è Carolina? Iniziamo con il dire che è la figlia di Ornella Muti. L’attrice si era sposata con l’imprenditore Federico Fachinetti (poi divorziati nel 1996), e i due hanno avuto due figli, Andrea e appunto Carolina. Questi è senza dubbio meno famosa dell’altra figlia della Muti, Naike Rivelli, ma può comunque vantare la sua notorietà. Classe 1984, ha deciso di seguire le orme di mamma, entrando nel mondo dello spettacolo e più specificatamente in quello della recitazione. Nel 2012 l’abbiamo vista nel film “Razza Bastarda” al fianco di Alessandro Gassman, film che ha ottenuto anche il Premio Flaiano – Pegaso d’Oro.

CAROLINA FACHINETTI, GLI SCATTI SOCIAL E GLI ATTACCHI DEGLI HATER

Carolina è una mamma a tempo pieno, avendo dato alla luce il piccolo Alessandro, nato nel 2014, e la sorellina Giulia, venuta al mondo invece due anni dopo. Come ricordano le cronache web, il primo parto è stato decisamente doloroso per la figlia di Ornella Muti, in quanto ha riportato una microfrattura all’osso sacro. La seconda gravidanza è invece andata decisamente meglio, e la stessa Carolina l’aveva anche annunciata in diretta tv, durante in collegamento con il programma di Barbara D’Urso, “Domenica Live”. La Fachinetti è molto social, e sono tantissimi gli scatti che la stessa ha pubblicato sulla propria pagina Instagram. Anche per questo motivo è finita spesso e volentieri nelle grinfie degli odiatori, i famosi leoni da tastiera che più volte l’hanno presa di mira, come ad esempio quando ha pubblicato uno scatto in cui allattava la figlia mentre stava facendo shopping. Curiosità, il fratello Andrea ha partecipato qualche anno fa all’adventure game, Pechino Express, in compagnia della sorellastra Naike Rivelli, a dimostrazione di quanto il rapporto fra i tre sia molto saldo.

