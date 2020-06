Carolina Federici “lezioni online interrotte dagli Zoom Raider”/ “Prendono in giro..”

Pubblicità

Carolina Federici, a 14 anni, si è ritrovata a vivere una situazione che non avrebbe mai immaginato di poter vivere. In tre mesi, la sua vita così come quella di tanti altri ragazzi è completamente cambiata. Con la fine della scuola, Carolina si è ritrovata costretta a dover seguire sette ore e mezzo di lezioni online più i vari compiti da svolgere dopo le lezioni con gli insegnanti. Il primo mese è filato tutto liscio, ma con l’inizio delle prime belle giornate, stare a casa è diventato davvero duro per Carolina che racconta la sua quarantena ai microfoni di Dagospia. “Durante i weekend sarei stata già al mare con i miei amici a fare le solite cavolate pre-estive, invece sto tutto il giorno al telefono su Tik Tok e su Houseparty cercando di mantenere i rapporti con i miei amici con cui sto ore al telefono“, racconta Carolina che, insieme ad alcuni amici, per cercare di non sentire troppo il distacco, ha organizzato un “movie night dove in quattro ci siam messi a vedere un film su Netflix”.

CAROLINA FEDERICI: “DURANTE IL LOCKDOWN HO FATTO TANTE COSE NUOVE”

A causa del coronavirus, Carolina Federici non ha potuto vivere serenamente il suo ultimo anno di scuola media. Il lockdown, tuttavia, per la 14enne è stato anche un momento di riflessione e le ha dato modo anche di fare tante cose nuove che, prima del coronavirus, non avrebbe mai pensato di fare. “Sono riuscita a fare tante nuove cose: come dedicarmi a nuovi esperimenti in cucina, ho assaggiato la pizza preparata da me ed era buonissima, il tortino al cioccolato anche se ancora non perfetto e i nutellotti, morbidi biscotti alla Nutella e alla marmellata”, ha raccontato a Dagospia. La 14enne, inoltre, confessa di aver sfruttato il tempo a sua disposizione anche per fare sport a casa. Ora, però, Carolina confessa di avere solo due pensieri che “sono quelli di prendere un bel voto all’esame, e di riuscire ad organizzare una piccola festa per il mio compleanno il 21 giugno e recuperare tutto il tempo perso con i miei amici durante questi due mesi”. Infine, sulle lezioni online, svela che vengono interrotte da parte degli “Zoom Raiders, hackers che entrano nei meeting grazie ai link postati dai compagni su Twitter. Sono divertenti fino a un certo punto, ad esempio prendono in giro i professori e fanno share screen mettendo immagini assurde e, a volte, un po’ inappropriate”.





