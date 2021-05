Carolina, figlia Giovanni Galli/ Bellissima e lontana dalla tv, sui social…

Carolina Galli è la secondogenita di Giovanni Galli. L’ex portiere di Milan e Fiorentina, sposato con Anna dal 1982, ha avuto tre figli. Niccolò, Carolina e Camilla. Il primogenito è morto prematuramente quando aveva solo 17 anni. Carolina e Camilla sono le due figlie femmine che riempiono la vita di papà Giovanni. Entrambe sono state complici della iena Sebastian Gazzarini che ha organizzato uno scherzo all’ex portiere facendogli credere di essere diventato il “suocero” di un pornodivo con cui Carolina avrebbe anche girato un sextape. Di Giovanni Galli e della sua straordinaria carriera si sa molto, ma di Carolina si hanno pochissime informazioni. La figlia di Giovanni Galli, infatti, non fa parte del mondo dello spettacolo e le uniche informazioni arrivano dai social.

Chi è Carolina, la figlia di Giovanni Galli

Carolina Galli non lavora nel mondo dello spettacolo e, dalle informazioni che è possibile raccogliere dal suo profilo Linkedin, pare che sia laureata in Fashion Styling and Communication presso l’Istituto Marangoni di Londra ed attualmente vive a Firenze. Ha lavorato per diverse aziende di abbigliamento in Toscana ed è molto attiva su Instagram dove condivide spesso foto in cui è da sola, in compagnia della sorella Camilla o degli amici. Bellissima, ma anche riservata, protegge la propria sfera privata anche se, attualmente, sembrerebbe essere single. Su Instagram, l’ultima foto risale allo scorso 23 marzo. Nello scatto in questione, Carolina è a Firenze. Tra le altre foto non mancano anche quelle di qualche anno fa in cui c’è anche il fratello Niccolò.

