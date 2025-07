Chi è Carolina Galbignani, la moglie di Frankie Hi-Nrg Mc: molto riservato, il rapper ha parlato raramente della sua vita privata

Frankie Hi-Nrg Mc è sposato ormai da anni con Carolina Galbignani, una donna lontana dal mondo dello spettacolo che contrariamente al rapper autore di “Quelli che benpensano” non è un personaggio conosciuto. Il fatto che non sia un personaggio noto con un mestiere sotto la luce dei riflettori si va ad aggiungere al fatto che notoriamente Frankie Hi-Nrg Mc sia molto riservato e da sempre poco propenso a parlare di quella che è la sua vita privata. Il rapper, infatti, non ha mai parlato in maniera certa di quelle che sono le questioni della sua famiglia: non sappiamo neppure se la coppia abbia o meno dei figli. Tra le pochissime informazioni che abbiamo, infatti, c’è il nome della moglie di Frankie Hi-Nrg Mc, che si chiama appunto Carolina Galbignani.

Frankie hi-nrg mc, l'amore con Carolina Galbignani: una vita insieme/ "Presto un nuovo progetto"

Pur non avendo parlato mai apertamente della moglie Carolina, Frankie ha avuto modo, durante il periodo del Covid, di parlare della famiglia di lei e in particolare della suocera, Anna, che all’epoca era ricoverata in una casa di cura. Parlando proprio di Anna, Frankie Hi-Nrg Mc aveva chiesto che si permettesse ai parenti di andare a trovare i propri cari nelle case di riposo. E aveva fatto riferimento ad Anna, che purtroppo è morta poi qualche mese più tardi.

Chi è Frankie Hi-nrg mc a Splendida Cornice/ L'amore per la moglie Carolina Galbignani

Chi è Carolina Galbignani, moglie di Frankie Hi-Nrg Mc: una vita dedicata all’arte

Non sono molte le informazioni su Carolina Galbignani, la moglie di Frankie Hi-Nrg Mc: a quanto pare i due sarebbero sposati ormai da tanti anni anche se non è chiaro da quanti, così come non è noto neppure se abbiano o meno figli. Entrambi sono infatti molto riservati. Qualcosa in più su Carolina si evince dal suo profilo Instagram, nel quale si vede che la moglie di Frankie Hi-Nrg Mc è un’artista. Sempre dai social si evince che Anna è una grande fan del marito, che sostiene in tutte le sue iniziative.