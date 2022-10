Carolina Ghiozzi, figlia Charlie Gnocchi: chi è?/ Signorini:”Lo ha sempre guardato con un certo distacco”

Carolina Ghiozzi: chi è la figlia di Charlie Gnocchi

Charlie Gnocchi, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, parla pochissimo della sua vita privata anche se spesso ha menzionato la moglie e i figli. Il comico e speaker radiofonico è papà di tre figli tra cui Carolina che è la primogenita e nata dal primo matrimonio di Charlie che ha raccontato di essersi sposato per la prima volta quando aveva 28 anni. Di Carolina non si sa quasi niente se non che è una studentessa di Relazioni Internazionali. Carolina, all’anagrafe, ha come cognome Ghiozzi. Non si tratta di un cognome diverso dal padre che, all’anagrafe, in realtà, si chiama Carlo Ghiozzi.

Dopo la fine del matrimonio con la mamma di Carolina, Charlie Gnocchi si è rifatto una vita con Elisabetta Randolfi, dalla quale ha avuto altri due figli: Antonio e Maria.

Carolina Ghiozzi: sorpresa con rimprovero a papà Charlie Gnocchi?

Carolina Ghiozzi, la primogenita di Charlie Gnocchi, nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2022 entrerà nella casa per fare una sorpresa al padre di cui non ha sempre condiviso le sue scelte. “Carolina, la figlia di Charlie, ha sempre guardato quello che fa il padre con un certo distacco, ma stasera andrà a fargli una sorpresa”, ha annunciato Alfonso Signorini nelle anticipazioni della puntata.

Signorini che ha anche raccontato dei momenti difficili vissuti da Charlie a causa della sua scelta di nominare Antonino Spinalbese scatenando la reazione di diversi concorrenti, ha spiegato che anche Carolina è d’accordo con i vipponi. La sorpresa di Carolina, dunque, si trasformerà in un rimprovero?

