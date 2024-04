Carolina, Giacomo e Tommaso Merello/ Chi sono i figli di Marcella Bella nati dall’amore con Mario Merello

Dalla relazione tra Marcella Bella e Mario Merello sono nati i tre figli Carolina, Giacomo e Tommaso

Chi sono i figli di Marcella Bella? Si chiamano Giacomo, Carolina e Tommaso Merello e sono nati dalla sua storia d’amore con il marito, Mario Merello. Il primogenito è nato nel 1980, la secondogenita nel 1992 e il terzogenito nel 1993. Dopo la nascita di Carolina, secondo quanto emerso, Marcella Bella aveva deciso di allontanarsi momentaneamente dal lavoro e dalle scene dello spettacolo, per dedicarsi completamente alla famiglia.

Ma chi sono e di cosa occupano oggi i suoi figli? Qualche informazione la apprendiamo dai profili social, come ad esempio la data esatta della nascita di Tommaso Merello, l’ultimo arrivato in famiglia, a cui la cantante ha dedicato un post in occasione del compleanno dello scorso del 18 settembre. Si tratta di un piccolo dettaglio, perché il profilo Instagram di lui pare blindato.

Per quanto la figlia femmina Carolina, sappiamo che somiglia moltissima alla madre Marcella. Da quanto risulta, il compleanno della ragazza sarebbe il 23 ottobre. Ha studiato alla IULM e al momento vivrebbe tra Milano e Ibiza. Dai social apprendiamo che Carolina Bella è una grande amante dei viaggi, ma anche un’appassionata di fitness. Sono davvero risicate, invece, le informazioni sul primogenito Giacomo, che è arrivato nella vita di Marcella Bella e Mario Merello quando lei aveva solo ventisei anni.

Per i figli, come dicevamo, mamma Marcella non ha esitato a mettere da parte la musica, come raccontato in diverse interviste: “Desideravo stare con loro, avevo voglia di vederli crescere. La cosa bella è che dopo l’allontanamento dalla musica, non appena ho ripreso e mi sono fatta rivedere, come d’incantesimo la gente è tornata con me. Non mi avevano dimenticato, una magia”.











