Dalla splendida storia d’amore tra la cantante Marcella Bella e il suo compagno di vita Mario Merello sono nati ben tre figli. Il primo – Giacomo Merello – nacque poco dopo il colpo di fulmine che portò l’interprete di Montagne Verdi e la sua dolce metà all’altare. “Con Mario fu un vero colpo di fulmine e dopo anni siamo ancora qui. Giacomo nacque nel 1980, molto più tardi arrivarono Carolina e Tommaso”, racconta Marcella Bella al Corriere della Sera.

Forse agli inizi la cantante non avrebbe scommesso sulla sua storia con Mario e non avrebbe creduto al fatto che avrebbero messo al mondo dei figli. “Mio marito era ed è totalmente estraneo al nostro mondo e ha sempre lavorato tanto. Lui riusciva però a trovare del tempo anche per me che ero e sono il suo grande amore”, spiega felice e soddisfatta Marcella Bella.

Marcella Bella e il legame speciale coi suoi tre figli: dal primogenito Giacomo al più piccolo Tommaso

Per quanto riguarda i figli, il primogenito Giacomo è probabilmente il più riservato dei tre. Non ama stare al centro dell’attenzione e non possiede profili social. Vuole vivere la sua vita alla larga dalle luci dei riflettori e anche sul web, di conseguenza, non vi sono molte informazioni sul suo conto. Non a caso, anche nelle foto con mamma, appare davvero raramente, al contrario degli altri fratelli. A quanto pare il primo figlio di Marcella Bella e Mario Merello lavora all’estero, come raccontato tempo fa dalla cantante che aveva rivelato che oggi Giacomo abita a Singapore.

Di Carolina, invece, sappiamo che ama viaggiare e fare sport. In passato ha vissuto a Milano per motivo di studio, mentre oggi è stabilmente a Ibiza ma spesso fa ritorno in Italia per rivedere la famiglia. Il terzogenito è Tommaso, nonché il figlio più “presente” – almeno pubblicamente – nella vita di mamma. Spesso infatti è al suo fianco nelle ospitate in tv.