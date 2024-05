Carolina, Giacomo, Tommaso, chi sono i figli di Marcella Bella/ “Mi preoccupo per loro”

Marcella Bella non è solo una cantante di successo, ma anche la mamma di tre splendidi figli. Si chiamano Carolina, Giacomo e Tommaso i figli nati dall’amore tra la cantante di Montagne Verdi e il marito Mario Merello. I due si sono incontrati negli anni ’80; un incontro che ha lasciato il segno, anche se lui era sposato e papà di un altro bambino. Nonostante le difficoltà iniziali, i due si sono conosciuti ed innamorati. Dieci lunghi anni di fidanzamento prima di convolare a nozze celebrate nel 1989. Un matrimonio suggellato anche dalla nascita di tre figli: il primogenito Giacomo seguito da Carolina e infine da Tommaso. Mamma per tre volte, Marcella Bella è legatissima a tutti i suoi figli, anche se ospite di Mara Venier a Domenica In ha raccontato come si sia comportata in maniera differente con ognuno di loro.

Una volta diventata mamma la cantante ha deciso di lasciare il mondo della musica per dedicarsi ai figli e alla famiglia. Un abbandono temporaneo, visto che Marcella è tornata a cantare ritrovando l’affetto incondizionato del suo pubblico e dei suoi fan.

Chi sono Carolina, Giacomo e Tommaso i figli di Marcella Bella

Carolina, Giacomo e Tommaso, chi sono i figli di Marcella Bella? La cantante di Nell’aria è mamma di tre figli. Il primogenito Giacomo è nato nel 1980 quando la sua carriera era in una fase di grandissimo successo. Erano gli anni di “Montagne verdi” e della super hit “Nell’aria”. Nonostante l’arrivo di un figlio, la cantante ha proseguito la sua carriera ricevendo però delle critiche dal figlio Giacomo che la rimproverava di continue assenze. Un’assenza che la cantante ha vissuto male. Proprio per questo motivo quando sono arrivati Carolina e Tommaso ha deciso di mettere in stand bye la sua carriera di artista dedicandosi ai figli.

A distanza di anni però la cantante vive l’assenza di uno dei suoi figli. Si tratta di Giacomo che per motivi di lavoro ha deciso di lasciare l’Italia. “Gli piace Singapore, dov’è andato inizialmente per lavoro” – ha raccontato la cantante da Mara Venier. Un figlio così lontano è un grande dolore per una mamma che non l’ha mai accettato: “dice che è la Svizzera orientale. Non l’ho mai accettato e a volte gli mando dei messaggi di fuoco. I suoi figli cresceranno ignoranti senza conoscere cos’è il bello”.











