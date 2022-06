Carolina, Giacomo, Tommaso Merello, figli Marcella Bella/ “Quello tsunami che…”

Giacomo, Carolina e Tommaso, i tre figli di Marcella Bella e Mario Merello

Forse non tutti sanno che dal matrimonio tra Marcella Bella e Mario Merello, sono nati tre figli. Il primogenito si chiama Giacomo, è nato quando la cantante aveva 26 anni, mentre Carolina, la secondo figlia è arrivata un po’ di tempo dopo, così come il terzo figlio Tommaso, il più piccolo della famiglia. Nel momento in cui l’artista è diventata mamma, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo e della musica, questo per non rinunciare al piacere di veder crescere i propri ragazzi. Marcella Bella non voleva perdersi i momenti più importanti della loro vita, così ha optato per una lunga pausa che è poi terminata quando i suoi tre figli sono diventati più grandi.

Il primo figlio di Marcella Bella, Giacomo, peraltro, ha duettato con la madre in qualche circostanza, pur avendo intrapreso tutt’altro tipo di carriera rispetto alla mamma. Per quanto riguarda la vita privata degli altri due figli, Carolina e Tommaso, non si hanno moltissime informazioni benché siano piuttosto attivi sui social. Assieme al marito e ai figli, Marcella Bella ha vissuto anche un’esperienza traumatica in passata, come quella dello tsunami alle Maldive: “Alla terza scossa ho detto a mio marito di correre a mettere in salvo i nostri figli, che dormivano in un altro bungalow. Quando sono uscita per raggiungerli ho visto l’onda alle mie spalle. Poteva uccidermi, invece mi ha spinta verso la piscina, nel centro dell’isola”, ha raccontato la cantante tempo fa.

