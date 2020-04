Carolina Giannuzzi e Kitae, insieme dopo Pechino Express?/ “Ci siamo sentiti e…”

Pubblicità

Cos’è accaduto tra Carolina Giannuzzi e Kitae dopo Pechino Express 2020? Molti sono i telespettatori che se lo sono chiesti dopo quanto accaduto in Cina alla partner di Enzo Miccio. I Wedding Planner sono stati infatti ospitati da questo affascinante uomo di cui la Giannuzzi si sarebbe invaghita, almeno stando alle dichiarazioni di Miccio. Entrambi hanno ammesso di essere single, per questo qualcuno si è chiesto se fosse nata una storia o almeno un flirt tra i due. La risposta è arrivata nel corso di una diretta tenuta da Costantino Della Gherardesca proprio con Enzo e Carolina prima della finale di Pechino Express. Miccio ha subito dichiarato che la sua partner si affeziona molto facilmente, cosa che la Giannuzzi conferma: “io ho un piccolo difetto: non butto nemmeno i fazzoletti di carta perché mi affeziono. Mi affeziono a tutti subito, però effettivamente in due giorni essermi innamorata è difficile.”

Carolina Giannuzzi ha risentito Kitae dopo Pechino Express 2020 ma…

Tuttavia Carolina Giannuzzi ha ammesso di aver avuto altri contatti con Kitae dopo Pechino Express anche se le cose non sono andate come si sperava. “Nonostante io lo trovi uno dei migliori uomini che abbia conosciuto…. Siamo rimasti amici, Corea del Sud e Milano non è proprio facile. Non ci sarà un matrimonio, devo deludere tutti”. Nonostante fosse scoccata una scintilla e anche da entrambe le parti, sembra purtroppo che la distanza sia un elemento troppo complicato da gestire. Anche Enzo Miccio ha risentito Kitae dopo Pechino Express: “Ci siamo risentiti, ci siamo scritti delle email”, ha aggiunto il wedding planner.



