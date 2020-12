CAROLINA GIANUZZI, ASSISTENTE ENZO MICCIO/ “Lei mi ha sempre dimostrato fedeltà”

Quando si parla di Enzo Miccio, protagonista oggi dell’intervista a “Seconda vita” di Gabriele Parpiglia, non si può fare a meno di citare Carolina Gianuzzi. I telespettatori di Pechino Express avranno già intuito che stiamo parlando della storica assistente del wedding planner, già partecipante al gioco condotto su Rai Due da Costantino della Gherardesca in compagnia dello stesso Miccio. Proprio le sfuriate di quest’ultimo, nel corso del reality, avevano fatto passare soprattutto sui social l’immagine di una Gianuzzi “martire”.

La stessa Carolina, però, intervistata qualche tempo dopo sul settimanale oggi, lo aveva difeso: “Quando Enzo si arrabbia, come accaduto nel reality, è perché è in ansia e ha bisogno di sfogarsi. Non me la prendo con lui, perché so che il problema non sono io. Io sono sicura di quello che sto facendo e di quanto valgo e quindi non mi tocca. Io ed Enzo ci stimiamo profondamente: non pensa ciò che dice da arrabbiato”.

CAROLINA GIANUZZI, ASSISTENTE ENZO MICCIO

L‘affetto tra Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi non è in discussione. Il wedding planner, intervistato da Coming Soon, aveva spiegato le ragioni che lo avevano portato a scegliere proprio lei come partner per l’avventura a Pechino Express: “Carolina è una delle mie più vecchie assistenti, chi lavora con me sa che condividiamo insieme molto tempo, buona parte della nostra giornata. Noi ci conoscevamo molto bene ed è stato il motivo per cui ho scelto lei. Ho scelto lei perché, negli anni, ha imparato tantissimo, mi ha sempre dimostrato fedeltà, ed è una vera lavoratrice. Ha mille difetti, come me che ne avrò anche duemila, ma io li conoscevo tutti. Nella nona tappa ha lasciato un pacco… Ma non per questo mi sono pentito, consapevole e felice di quello che ho fatto“.

Parole condivise dalla stessa Gianuzzi: “Enzo è un perfezionista. Nel lavoro come nel gioco lui vuole sempre vincere e il fatto che abbia scelto me come sua partner a ‘Pechino Express’ un segnale di fiducia nei miei confronti“.



