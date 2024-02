Carolina Kostner a Sanremo: chi è il fidanzato Fabrizio Vittorini/ Al suo fianco dall’infortunio del 2018

Carolina Kostner a Sanremo 2024: carriera, successi ed infortunio della campionessa di pattinaggio

Carolina Kostner sarà ospite questa sera al Festival di Sanremo 2024, dove ritorna dopo la precedente ospitata nell’edizione del 2016, dove potrebbe apparire al fianco del fidanzato (ormai quasi storico) Fabrizio Vittorini, osteopata e fisioterapista che l’ha seguita durante le olimpiadi del 2018. La coppia si è sempre dimostrata piuttosto riservata sulla loro vita privata, seppur non vi sono dubbi che siano legatissimi, pronti a sposarsi e anche a fare un figlio.

Prima di conoscere ‘meglio’ il fidanzato Fabrizio Vittorini, però, ripercorriamo gli ultimi anni di Carolina Kostner. Tra le più accreditate e brave pattinatrici italiane, ha vinto un bronzo alle olimpiadi invernali del 2014, mentre nel 2012 si era guadagnata il titolo di campionessa mondiale. Per nove volte è stata, invece, campionessa italiana, mentre ha concluso tre stagioni consecutive nella prima posizione della classifica mondiale ISU (International Skating Union). Nel 2018, tuttavia, la carriera di Carolina Kostner subì una brutta battuta d’arresto, seppur iniziò la relazione con Fabrizio Vittorini. La campionessa, quell’anno, ad ottobre annunciò un infortunio all’anca, mai risolto completamente, e che ne ha impedito il ritorno sulle scene. Ora, pur dicendosi felice, non è disposta ad appendere i pattini al chiodo e non esclude completamente l’ipotesi di diventare allenatrice.

Fabrizio Vittorini: chi è il fidanzato di Carolina Kostner

Ma chi è Fabrizio Vittorini, il fidanzato di Carolina Kostner? Come anticipato, sulla coppia le informazioni a disposizione sono piuttosto limitate e lo stesso vale anche per la vita privata e il passato di Vittorini. Originario della Toscana, ha praticato per alcuni anni l’atletica leggera, per poi dedicarsi al settore dell’osteopatia, diventando nel 2018 il fisioterapista della campionessa alle Olimpiadi del 2018, circa sei mesi prima dell’infortunio.

Come ha raccontato la stessa Carolina Kostner, la relazione con il fidanzato Fabrizio Vittorini è iniziata dopo le olimpiadi, quando fu limitatamente professionale. Ora, sulla loro relazione, tra rumors e voci di corridoio, non si sa moltissimo, se non che lei lo scorso annosi è detta apertamente disponibile a sposare il compagno, sottolineando che tra i tanti progetti che sta inseguendo “sicuramente diventare mamma e avere una famiglia tutta mia è [uno] a cui tengo particolarmente”.

