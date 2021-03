Carolina Kostner all’Isola dei Famosi 2021?/ Nuova avventura per ex di Alex Schwazer

Carolina Kostner all’Isola dei Famosi 2021? A lanciare la clamorosa indiscrezione è Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo. La regina del pattinaggio artistico potrebbe, quindi, passare dal ghiaccio alla sabbia dell’Honduras. In attesa di conferme ufficiali, l’indiscrezione comincia a circolare e stuzzicare i telespettatori. Questa per Carolina Kostner potrebbe essere l’occasione per farsi conoscere meglio dal grande pubblico, che la conosce oltre che per i suoi successi anche per la relazione naufragata con Alex Schwazer. Entrambi potrebbero essere ora a caccia di riscatto. Il marciatore per via della vicenda doping per la quale è stato ingiustamente messo fuori gioco, la sua ex fidanzata invece per mostrare un altro lato di sé, oltre quello della sportiva.

Ma potrebbero essere settimane utile anche per riflettere sul suo futuro, per ritagliarsi uno spazio all’interno del mondo dello spettacolo. Questi mesi per lei sono stati, infatti, di profonda riflessione a causa dei suoi problemi fisici.

CAROLINA KOSTNER E I DUBBI SUL FUTURO

Ne è passato di tempo da quando Carolina Kostner ha regalato una grande emozione all’Italia con quel quarto posto ai Mondiali di pattinaggio artistico a Milano. Era il 23 marzo 2018 e la pattinatrice fece sognare interpretando “Ne me quitte pas”, uno dei programmi più belli della sua carriera che infatti fu premiato con oltre 80 punti. Dai sorrisi si è passati poi alle lacrime. Nella seconda parte del mese di gennaio 2020, infatti, è stata sottoposta ad un’operazione all’anca, dopo la quale sono seguiti mesi di riabilitazione. Nel frattempo, è arrivata la pandemia Covid a prendersi la scena. Ora che ha concluso la riabilitazione può riflettere sul suo futuro.

“Deciderò se continuare o se ritirarmi”, disse Carolina Kostner in un’intervista alla tv bolzanina Vb33. Parole che furono riportate dall’Ansa e che risuonano ora alla luce delle voci sulla possibile partecipazione all’Isola dei Famosi 2021. Questo non vorrebbe dire che intende appendere i pattini al chiodo, ma potrebbe essere l’occasione migliore per riflettere lontano da tutti e tutto e per ricostruirsi un’immagine diversa da quella della campionessa di pattinaggio ed ex fidanzata di Alex Schwazer.

