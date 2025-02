Carolina Kostner è nota per essere una delle più grandi pattinatrici sul ghiaccio della storia dello sport, in Italia e non solo. Nata nel 1987 a Bolzano, ha vinto una medaglia di Bronzo ai giochi invernali di Soci nel 2014 per poi trionfare anche ai Mondiali con un oro, due argenti e tre bronzi oltre che agli europei. Innumerevoli, invece, le medaglie ottenute ai campionati italiani. Per quanto riguarda l’amore per lo sport, Carolina Kostner ha cominciato da giovanissima a pattinare: aveva infatti appena 4 anni quando si è approcciata a questa disciplina. Come raccontò lei stessa in un’intervista, la famiglia del papà è dedita allo sport mentre quella della mamma all’arte e nel pattinaggio sul ghiaccio lei ha trovato una via di mezzo: si tratta infatti di una disciplina molto armonica ed elegante, capace di esaltare la bellezza.

Inizialmente Carolina ha cominciato a pattinare per divertimento, praticando anche lo sci. Più avanti, intorno ai 12 anni, ha deciso di dedicarsi al pattinaggio, cominciando ad allenarsi in Germania, in una pista distante ben quattro ore da casa sua. Una decisione arrivata dopo che chiuse la pista della sua città, Ortisei. In quel momento Carolina, seppur giovanissima, si trovò di fronte ad una scelta ovvero quella di intraprendere questo sport professionalmente: decise dunque di cominciare ad allenarsi a Oberstdorf, in Germania, in modo tale da concentrarsi sempre più su questo sport.

Carolina Kostner, chi è: la carriera e il sogno della maternità

Possiamo dire con assoluta certezza che Carolina Kostner è ambasciatrice del pattinaggio sul ghiaccio in Italia. L’atleta ha dovuto fare i conti nel corso della sua carriera con una serie di infortuni ma nonostante ciò non si è mai arresa e ha affrontato ogni momento con la speranza di poter tornare a gareggiare dove merita di stare. Oggi, però, oltre a sognare ancora straordinarie vittorie, Carolina Kostner ha un altro desiderio da realizzare: quello di diventare mamma.