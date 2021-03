Carolina Kostner/ Dal “tradimento” di Alex Schwazer al un nuovo amore Fabrizio Vittorino (Sanremo 2021)

Questa sera, sul palco di Sanremo 2021, i riflettori saranno puntati non solo sulle tante stelle della musica italiana, ma pure su Alex Schwazer, marciatore classe 1984 che solo nelle ultime settimane è tornato ai primi titoli della cronaca dopo la sua assoluzione alle accuse di doping, per i fatti emersi nel 2016. E parlando dell’azzurro è inevitabile che torni prepotente anche il nome di Carolina Kostner, stella del pattinaggio sul ghiaccio e pure ex fidanzata dello stesso Alex Schwazer, ai tempi della prima condanna per doping occorsa nel 2012 (dove lo stesso marciatore confessò, tra le lacrime di aver fatto uso di EPO). Sono passati infatti ormai alcuni anni, ma pure ricordiamo benissimo la bella storia d’amore tra i due assi dello sport italiano, durata cinque anni e naufragata dopo la positività e la squalifica (di tre anni e mezzo) dello stesso Schwazer.

Anche perchè all’epoca dei fatti, la vicenda aveva scatenato non poco scalpore (considerato il peso mediatico e sportivo dei due – la stessa Carolina è tra le azzurre più vincenti di sempre nella sua disciplina): la stessa pattinatrice bolzanina era stata a lungo torchiata dalla giustizia, accusata di aver coperto le magagne del campione. Dopo la terribile vicenda, che ha segnato chiaramente la fine del rapporto tra Kostner e Schwazer la stessa pattinatrice artistica aveva deciso poi di prendersi un periodo sabbatico, lontano delle gare, ma pur continuando ad esibirsi, era evidente che quanto occorsa l’aveva segnata profondamente.

CAROLINA KOSTNER: DA SCHWAZER A UNA NUOVA VITA CON FABRIZIO VITTORINI

Ma ora, a distanza di anni, qual è la vita di Carolina Kostner, ex fidanzata di Alex Schwazer (che dunque attenderemo oggi, martedì 2 marzo sul palco di Sanremo 2021)? L’azzurra, che pure pochi giorni fa ha spento 34 candeline, rimane un’atleta in attività a tutti gli effetti e ancora non pare intenzionata a lasciare i pattini al chiodo, a patto naturalmente di riuscire a risolvere i tanti problemi fisici che l’hanno infastidita negli ultimi anni. Nel frattempo la bolzanina ha pure lanciato una propria linea si abbigliamento sportivo, che porta il nome di ICENONICE. E l’amore? Anche in questo Carolina Kostner non si è fermata: benchè, per sua stessa ammissione, il rapporto con Schwazer e la sua drammatica rottura l’abbia segnata in maniera indelebile, pure ormai da qualche tempo l’azzurra fa coppia con Fabrizio Vittorino, osteopata. La bella coppia non pare amante dei riflettori e sono davvero poche le immagini sui profili social che li ritraggono insieme: pure è evidente che la campionessa azzurra pare davvero molto felice ora.



