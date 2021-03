Carolina Kostner, ex fidanzata Alex Schwazer/ “Maternità? Un sogno che coronerò…”

Questo pomeriggio i riflettori si riaccenderanno su Carolina Kostner dato che Alex Schwazer, suo ex compagno, sarà ospite di Silvia Toffanin nel corso della nuova puntata di “Verissimo”: nel consueto appuntamento col rotocalco del weekend delle reti Mediaset il 36enne marciatore parlerà non solo della recente assoluzione e di quella squalifica per doping che, a suo dire, nasce da una macchinazione a livello internazionale ma forse anche della compagna dell’epoca. Come si ricorda, la 33enne pattinatrice artistica su ghiaccio originaria di Bolzano ha infatti avuto una lunga relazione cool conterraneo, durata dal 2007 al 2012 e che era finita proprio pochi mesi dopo il secondo scandalo doping che aveva travolto Schwazer.

Tornando a quei giorni Carolina Kostner, già bronzo alle Olimpiadi invernali 2014 e campionessa mondiale due anni prima nel pattinaggio artistico, aveva spiegato come mai la storia d’amore col marciatore era finita: ovviamente a determinare l’allontanamento era stata pure la squalifica comminatale nel gennaio 2015 dato che secondo la procura che indagava all’epoca anche la pattinatrice aveva avuto un ruolo negando la presenza in casa del compagno in merito alla vicenda dell’elusione di Schwazer a sottoporsi al prelievo di campioni biologici il 30 luglio 2012, violando così la normativa antidoping. Da qui la squalifica dalle gare per un anno e quattro mesi per complicità nella violazione di cui sopra: poi, in seguito ad un accordo tra Coni e Wada, la squalifica venne retrodatata di sei mesi e la Kostner poté tornare ad allenarsi a gennaio 2016.

CAROLINA KOSTNER, EX DI ALEX SCHWAZER: “RITIRARMI? NON SO ANCORA…”

“Non avrei mai immaginato che si dopasse” ha detto dell’ex compagno la Kostner, negando qualsiasi coinvolgimento nonostante sia stata fidanzata con lui per oltre cinque anni. “Era l’uomo che amavo e avrei voluto anche sposarlo: quindi se me l’avesse detto avrebbe perso tutta la mia stima”. E come avvenne la rottura? Secondo le parole della diretta interessata, dopo la seconda positività non se l’era sentita di lasciarlo subito, soprattutto in un momento in cui tutti stavano lasciando Alex solo: “Poi col tempo ci siamo pian piano allontanati: quando si rompe la fiducia è difficile ricucire un rapporto…” è stata l’ammissione di Carolina Dopo la terribile vicenda, che ha segnato chiaramente la fine del rapporto tra Kostner e Schwazer la stessa pattinatrice artistica aveva deciso poi di prendersi un periodo sabbatico, lontano delle gare, ma pur continuando ad esibirsi, era evidente che quanto accaduto l’aveva segnata profondamente.

Ora, a distanza di tempo, tanta acqua è passata sotto i pinti e la Kostner, seppure a fatica è tornata alla sua antica passione: nel 2018 uno dei primi risultati sportivi di prestigio, col quarto posto ai Mondiali di categoria a Milano. Tuttavia non c’è mai stato un vero e proprio ritorno in grande stile, anche per colpa degli infortuni come l’ultimo a carico dell’anca che a gennaio 2020 ha segnato un nuovo stop: e ora, a 33 anni, impegnata in una lunga riabilitazione e complice la sospensione dell’attività agonistica causa Covid-19, la diretta interessata è pronta a tornare e non ha ancora intenzione di appendere i pattini al chiodo. “Quando, tra alcuni mesi, concluderò la riabilitazione, deciderò se continuare o ritirarmi” ha ammesso la Kostner in una intervista concessa all’emittente altoatesina Vb33 e riportata pure all’agenzia di stampa Ansa, accennando pure al sogno di diventare prima o poi madre.



