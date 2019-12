Carolina Kostner sarà operata/ Video “I medici mi hanno detto che…”

Carolina Kostner, stella del pattinaggio su ghiaccio italiano, finirà presto sotto i ferri. L’annuncio è stato dato dalla diretta interessata sul proprio profilo Facebook, mediante un filmato che sta raccogliendo rapidamente migliaia di visualizzazioni e di commenti da parte dei sostenitori dell’azzurra (moltissimi dei quali, tra l’altro, scritti in lingua inglese e, dunque, provenienti da utenti originari di altri Paesi, a testimonianza dell’internazionalità della pattinatrice), tesi a incoraggiare la campionessa e ad augurarle una veloce ripresa. Un’operazione che non si poteva proprio rimandare, come ha svelato Carolina: “Il problema all’anca mi ha impedito di partecipare a competizioni e galà. È arrivato il momento di affrontare questo problema una volta per tutte, con i medici abbiamo deciso di procedere ad un intervento chirurgico all’anca. Lo farò a fine gennaio, l’obiettivo è chiaro: tornare al più presto sul ghiaccio da voi”. I dolori all’anca la perseguitano ormai da parecchi mesi e hanno compromesso la partecipazione dell’atleta a numerosi appuntamenti “on ice”: necessario più che mai, pertanto, intervenire.

CAROLINA KOSTNER: QUANTO HA VINTO FINORA

Carolina Kostner, nata a Bolzano l’8 febbraio 1987, è senza dubbio una delle sportive più rappresentative del nostro Paese. Vanta un palmarès di tutto rispetto, in grado di far rabbrividire chiunque. Partendo dalla storia recente, ha agguantato una medaglia di bronzo ai Giochi olimpici invernali di Sochi, in Russia, nel 2014. Poi, è divenuta campionessa mondiale nel 2012, ottenendo altre cinque medaglie ai Campionati del mondo (2008 e 2013 argento; 2005, 2011 e 2014 bronzo). Si è laureata in cinque occasioni campionessa europea (2007, 2008, 2010, 2012, 2013): un computo, quello continentale, al quale vanno aggiunti l’argento conseguito nel 2009 e nel 2011 e il bronzo degli anni 2006, 2014, 2017 e 2018. Non è tutto: Carolina ha conquistato la finale del Grand Prix di pattinaggio di figura nel 2011, la medaglia di bronzo alla rassegna iridata juniores del 2003 e ha dominato la scena anche in Italia, con nove titoli tricolori in bacheca (2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017 e 2018). Al termine delle stagioni 2010-2011 e 2011-2012 è risultata la miglior pattinatrice del mondo, secondo la graduatoria ISU.





