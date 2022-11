Carolina Marconi abbandona il Grande Fratello Vip?/ “Rinuncio ai soldi per la mia gravidanza”

Carolina Marconi pronta a ritirarsi dal Grande Fratello Vip? L’accusa agli autori

Carolina Marconi abbandona la casa del Grande Fratello Vip? La concorrente di questa edizione del reality parlando con Nikita Pelizon esprime i suoi dubbi in merito all’apprezzamento degli autori nei suoi confronti. Secondo Carolina, gli autori starebbero facendo di tutto per ostacolarla e non la vorrebbero più nella casa. Durante la scorsa puntata, Carolina ha accusato Alfonso Signorini di non averle dato spazio per parlare della sua lotta contro la malattia. La concorrente non condividerebbe la scelta degli autori di metterla troppo spesso al centro delle polemiche.

Per questo motivo Carolina starebbe valutando la possibilità di ritirarsi dal reality. Dopo un confronto tra gli autori e Carolina, lei stessa ha ammesso: “Io non me la sento più. Loro mi volevano aizzare, io ho detto che piuttosto rinuncio ai soldi che mi fanno tanto comodo per la mia gravidanza, rinuncio alla permanenza e me ne vado. Stavo per farlo. Sembra che gli autori stessi non mi vogliano…”. Nikita Pelizon ha però cercato di dissuaderla dal suo intento asserendo che non dovrebbe fato pensare di porre fine alla sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Durante lo sfogo con Nikita, la regia ha staccato l’audio ma non è la prima volta che accade. Lo stesso era successo quando Carolina aveva cercato di aprire gli occhi agli autori sul caso Marco Bellavia. Cosa deciderà di fare Carolina?

Carolina Marconi discriminata rispetto a Pamela Prati?

Carolina Marconi ritiene che Pamela Prati abbia un trattamento privilegiato nella casa del Grande Fratello vip. Secondo la concorrente, Alfonso Signorini penderebbe dalle sue labbra. In un momento di confidenza con Nikita, Carolina ha provato a spiegare la sua opinione, secondo cui ha sentito una disparità di trattamento nei confronti del conduttore del GF Vip. “C’è una sensazione di protezione verso Pamela e qualche battutina non carina nei confronti miei, io lo sento questo. Difende sempre Pamela, ci rimango male perché sembra la sua preferita, io mi sento esclusa”, ha detto. Carolina Marconi però ha avuto da ridire anche su un’altra concorrente, Sofia Giaele De Donà. Nonostante siano passati già alcuni giorni, pare che Carolina non sia ancora riuscita a superare quanto accaduto nel corso della puntata. Subito dopo essersi alzata, la VIP ancora demoralizzata per lo scontro avuto con le sue compagne e in particolar modo con Giaele decide di confidarsi con Nikita sottolineando le ragioni il suo malessere.

La showgirl, infatti, dice di esserci rimasta male in quanto anziché passare per vittima, avrebbe preferito lasciar correre la questione con Giaele senza doversi necessariamente scontrare con lei: “A me non va di avere discussioni”. Pur comprendendo il discorso di Carolina, Nikita le consiglia di prendere il tutto con maggior leggerezza e di considerare il suo “rapporto” con Giaele come una semplice e piacevole conoscenza. Dopo i vari battibecchi avuti con la sua compagna, Carolina a quanto pare sembra essere giunta ad una conclusione e in tutta sincerità conclude: “Giaele non mi piace come persona”.











