Carolina Marconi attacca Alfonso Signorini e minaccia di lasciare il GF VIP/ “Troppa falsità qui”

eCarolina Marconi contro Alfonso Signorini nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Il conduttore ha mostrato una clip in cui l’attrice venezuelana ha alcune discussioni con Pamela Prati e Giaele De Donà, ma la diretta interessata non ha gradito sostenendo che i battibecchi fossero di diverse settimane prima e siano stati ripescati ad hoc per creare delle dinamiche. “Se fate vedere dei video risalenti alla prima settimana, è normale che si dicano cose diverse e contrastanti”, ha attaccato.

Alfonso Signorini da parte sua non ci sta. “Ci possono essere momenti emozionanti o litigi, questo fa parte del programma e lo hai accettato quando hai deciso di partecipare”, ha chiarito. A Carolina Marconi tuttavia non sembra piacere ciò. “Tu mi hai invitata per un motivo ben preciso. Io sono venuta qua perché una donna dopo un tumore deve tornare a vivere, volevo lanciare questo messaggio e dopo di ciò posso anche uscire. Secondo te dopo quello che ho passato ed il c*lo che mi sono fatta, mi metto a litigare con queste qui?”.

Carolina Marconi contro Alfonso Signorini: “Troppa falsità qui”. La minaccia di uscire

Carolina Marconi ha dunque minacciato di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip perché ritiene inaccettabile l’essere strumentalizzata per creare delle dinamiche con altre coinquiline. “Io non sopporto la falsità. Se faccio qualcosa, lo faccio col cuore. C’è tanta falsità qui dentro, da morire. Pamela Prati, Giaele De Donà e Elenoire Ferruzzi che è in studio in particolare. Io posso anche andar via oggi, perché non sono come loro che cercano le telecamere e che mi hanno punzecchiata più volte”. La polemica tra le tre Vippone dunque non sembrerebbe essere destinata a spegnersi in tempi brevi. Da capire se cercheranno di chiarire in settimana oppure se continueranno a darsi battaglia fino alla prossima puntata.

