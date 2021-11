Carolina Marconi, chemioterapia finita/ “È stato un percorso molto duro”

“Traguardo raggiunto, guerriera“. Con questa frase, amici e parenti hanno accolto e festeggiato Carolina Marconi dopo l’ultimo ciclo di chemioterapia. Tra le storie del suo profilo Instagram, la Marconi ha condiviso i momenti della festa, compreso l’emozionante discorso con cui ha ringraziato tutte le persone che le sono state vicino in un percorso difficile durato sette mese. A Carolina Marconi è stato diagnosticato un tumore al seno che ha reso necessario un intervento chirurgico con cui le hanno tolto e ricostruito entrambi i seni e diversi cicli di chemioterapia.

Il primo prima di sottoporsi all’ultima chemio, la Marconi, su Instagram, aveva scritto: “Sono arrivata fin qui e veramente non so come abbia tirato fuori questa forza incredibile che credo sia in ognuno di noi ma che spesso ci dimentichiamo di far emergere. Mi sono sentita quasi un supereroe in questo duro percorso, una piccola Wonder Woman Pelatina che inconsciamente mi dava una carica immensa specialmente quando mi sentivo giù di morale e di conseguenza non mi faceva mollare mai”.

Carolina Marconi, il discorso dopo l’ultima chemioterapia

Durante la festa, Carolina Marconi ha ringraziato amici, parenti e fidanzato lanciando anche un messaggio importante a tutte le persone che, ogni giorno, si ritrovano a dover combattere per diversi motivi.

“Ai miei amici, al mio fidanzato, alla mia famiglia… grazie di cuore a tutti. Ognuno di voi mi ha dato qualcosa, mi ha lasciato qualcosa in questi sette mesi. È stato un percorso molto duro, però allo stesso tempo un percorso meraviglioso perché ho capito tanto, mi fa capire tanto. Sicuramente la mia vita non sarà più come prima, ma vi dico la verità, sarà meglio di prima, perché mi voglio godere fino all’ultimo minuto tutto. A ogni donna che si trova a dover affrontare una cosa del genere, dico che è la testa che comanda, bisogna avere la forza e sempre il sorriso, perché passa tutto”, ha detto Carolina come riporta Fanpage.

